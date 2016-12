Resumo da Novela A Gata – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela A Gata no SBT



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela A Gata no SBT:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela A Gata – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capítulo 091 – Jacira visita João Garza para ver se o reconhece e procurar uma prova de que ele mente. Gisele diz a Esmeralda que vai passar uma longa temporada na Europa para vender os quadros de Paulo e está muito arrependida de tudo que lhe fez. Esmeralda responde que não acredita em nada. Lorena diz a Esmeralda que todos estão lhe escondendo que apareceu um homem que jura ser o pai de Paulinho e Letícia. Mariano diz a Paulo que enfim está livre do contrato de Gisele. Lorena diz a Gisele que Esmeralda caiu na armadilha e já começa a duvidar de Paulo. Augusto diz a Esmeralda que conheceu sua mãe quando esta era uma grande cantora que deixava os homens loucos. Paulo e Mariano chegam ao escritório do Advogado Gutierrez. Tilico chega ao mesmo tempo. Mariano diz a Tilico que segue acreditando que ele mente. Paulo exige que ele diga quem está o pagando para mentir. Tilico responde que certamente Paulo não mais desejará se casar com Esmeralda quando souber que ela mentiu sobre a paternidade dos filhos. Paulo pede provas do que Tilico está dizendo e Tilico mostra um exame de DNA.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela A Gata – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capítulo 092 – Tilico entrega ao advogado Gutierrez um suposto exame de DNA. Paulo o rasga e diz a Gutierrez que ninguém vai lhe tirar seus filhos. Tilico diz ao advogado que não vai tolerar que o insultem, e que o melhor é que ele fale diretamente com Esmeralda. Damião diz estar de acordo com isso. Micaela, furiosa, recrimina Domenico por querer fazer mal a Esmeralda. Domenico responde que Esmeralda irá pagar por ter preferido Paulo. Esmeralda insiste em apoiar Augusto, apesar de ser insultada e rejeitada por ele. Paulo diz a Esmeralda que não quer que ela se zangue por ele não contado que João Garza dizia ser o pai de seus filhos, mas agora que o homem exige que sua paternidade seja reconhecida as coisas estão se complicando. Esmeralda se surpreende e diz que não conhece esse homem. Augusto diz a Lorena que já não quer que Esmeralda cuide dele. Lorena responde que ela seguirá lá, ele querendo ou não. Augusto diz a Esmeralda que não se casará com Paulo, pois seu filho já começou a duvidar da paternidade de seus filhos. Esmeralda responde saber que ele a odeia e pergunta se ele foi quem contratou João para lhe fazer mal. Augusto sorri, sarcástico.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela A Gata – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capítulo 093 – Esmeralda diz a Damião que já sabe que um tal de João Garza diz ser o pai de seus filhos. Paulo diz a sua mãe que não entende porque Esmeralda não aceita sua companhia no encontro que tem com Tilico. Lorena sugere que ele vá, ainda que Esmeralda não queira. Esmeralda diz a Perla que não gosta que lhe ocultem as coisas. Perla diz que ocultaram por amá-la, e que ela deve entendê-la, pois também é mãe. Jacira diz ao Silencioso que deve confiar em Esmeralda, porque ela sabe defender-se muito bem.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela A Gata – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capítulo 094 – Esmeralda diz a Paulo que irá ao encontro sozinha, e se ele confia nela deve esperar que volte para que falem. Esmeralda enfrenta Tilico e exige que ele diga de onde tirou essa história que é pai de seus filhos se ela nem sequer o conhece. Tilico diz ser um homem difícil de esquecer. Esmeralda insiste dizendo que a única coisa que deseja é que ele reconheça estar mentindo, pois o pai de seus filhos é Paulo. Paulo chega e Esmeralda, furiosa, diz que ele não confia nela, por isso irá terminar definitivamente sua relação com ele. Esmeralda diz a Augusto que já terminou sua relação com Paulo, mas está ali por Lorena. Augusto responde que Lorena a odeia tanto ou mais que ele. Esmeralda diz a seu pai que terminou sua relação com Paulo porque ele não confia nela. Silencioso responde que irá tirar satisfações com Paulo.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela A Gata – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capítulo 095 – Esmeralda diz a seus pais que Paulo foi atrás dela no encontro com Tilico porque duvida dela. Silencioso diz a Paulo que terá que lhe explicar muitas coisas. Esmeralda diz que Augusto a fez ver que está lutando por algo impossível. Augusto, cínico, diz a Paulo que apareceu o verdadeiro pai dos filhos de Esmeralda. Paulo responde que tem certeza que alguém está pagando Tilico, e suspeita dele. Augusto sorri. Mercedes pede a Rita que leia as cartas para saber o que ocorrerá com Esmeralda. Rita tira as cartas e diz que ainda que muitas pessoas odeiem Esmeralda, apenas um deseja destrui-la. Paulo vai falar com Esmeralda, mas ela diz que não deseja mais voltar a vê-lo. Paulo se queixa com sua mãe dizendo que ela apenas finge estar apoiando Esmeralda. Rita diz a Mercedes que todos os invejosos que odeiam Esmeralda aparecem em suas cartas, e são Augusto, Gisele e Lorena. Mercedes diz que Lorena mudou e agora gosta de Esmeralda. Rita responde que em suas cartas consta que Lorena odeia Esmeralda. Xavier pede Esmeralda em casamento. Ela responde que apesar de tudo, segue amando Paulo. Xavier responde que entende isso, mas está disposta a conquistá-la. Paulo chega nesse momento e, furioso, exige uma explicação de Esmeralda. Ela diz ser livre para aceitar ou não a oferta de Xavier. O Silencioso pede a Paulo que entenda Esmeralda, e que no mínimo precisa respeitá-la. Paulo se desculpa por sua atitude e diz ao Silencioso que ama Esmeralda. Paulo volta a procurar por Esmeralda, mas ela o rejeita novamente. Lorena diz a Gisele que está triste, pois Paulo vai viajar e se encontrará com uma pintora chamada Vicky Suarez. Ele será seu mentor. Esmeralda segue brigando com Tilico, dizendo que ele é um mentiroso. Ele diz que brigará pela guarda das crianças e as levará para longe.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela A Gata – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capítulo 096 – Esmeralda chora, desolada, ao sentir que perderá seus filhos, e acreditar que Paulo a abandonou, ela pensa em ir para longe com seus filhos, antes de quem alguém os tire. Garibaldo diz a Gisele que todos disseram que iriam fazer algo para destruir Esmeralda, mas não fizeram nada, e também não deixam que ele faça. Esmeralda diz a Mariano que Paulo não esteve com ela para apóia-la, ela complementa dizendo que á Paulo importa tanto seus filhos que ele decidiu-se sair á passeio em meio a tormenta que estão vivendo. Mariano responde que ela está enganada. Jacira diz a Esmeralda que foi muito injusta com Paulo, e que acredita que, ter se juntado aos Martinez Negrete a afetou moralmente. Damião diz a Esmeralda que o julgamento começará no mesmo dia, e que o tal de João Garza vai apresentar suas testemunhas. Esmeralda comenta sobre o temor que sente de perder seus filhos, Jacira comenta se ela está pensando em assassinar João Garza, pois ela a ajudaria. O Silencioso diz a Esmeralda que eles devem confiar na justiça divina, Esmeralda responde que não se transformará em uma criminosa, porém não descarta a idéia de ir embora para longe. Paulo diz a Vicky que se esqueceu de seu celular, e esperava uma ligação urgente. Mariano pede a Lorena que não o acompanhe nos tribunais, porque não pode localizar Paulo. Lorena diz a Mariano que morre por conhecer a pessoa que planejou tudo isso contra Esmeralda, para tirar-lhe seus filhos. Gisele vai até onde Paulo está, e ordena que Garibaldo o mate. O Juiz diz a Mariano que Paulo deve se interessar muito por seus filhos, já que nem se apresentou no julgamento. Garibaldo se nega a assassinar Paulo e pergunta a Gisele o real motivo de ela querer-lo morto, se diz amar-lo. Gisele diz que precisamente por amá-lo quer que ele morra, pois ele não é para ela, e assim não será para ninguém. Paulo se surpreende ao ver Gisele, ela diz que foi até ele para matá-lo, e dispara. Ao ver Paulo desacordado, Gisele fica histérica e acredita que ele esteja morto.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela A Gata – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capítulo 097 – Inês diz a sua avó que tem uma entrevista com um casal que deseja adotar seu filho quando ele nascer. Garibaldo se preocupa ao ver que Gisele disparou em Paulo. Durante o julgamento, Esmeralda pergunta a Mariano onde está Paulo, que por não aparecer, levará todos a acreditarem que ele não se importa com seus filhos. Mariano tenta contato com Paulo, mas ele não responde. Domenico se apresenta como testemunha de João Garza. Vicky diz a Edgar que Paulo se perdeu, pois não consegue encontrá-lo. Domenico acusa Esmeralda de ser uma oferecida. Garibaldo pede a Rita que o ajude e conta onde está Paulo. O juiz decide que as crianças devem ficar sob custodia do pai, João Garza. Esmeralda, chorando, suplica que o juiz não tire seus filhos. Silencioso suspeita que o juiz foi comprado e, por isso, Damião e Mariano irão recorrer da decisão. Eugenia diz a Tilico que ele receberá o resto do pagamento assim que entregar os filhos de Esmeralda. Mariano e Damião dizem a Esmeralda que lhe concederam quinze dias mais, mas que as crianças terão que ser entregues imediatamente a João Garza. Eugenia diz a Tilico que quem planejou tudo foi Lorena. Ele a pergunta o que farão com os filhos de Esmeralda. Ela responde que os mandará para um lixão bem escondido para que ninguém os encontre. Augusto diz a Mariano que Lorena foi quem planejou tudo para que tirassem os filhos de Esmeralda. Mariano não acredita. Mariano diz a sua mãe que Paulo está desaparecido. Augusto diz a Lorena que logo pagará pelo que fez a seu filho favorito. Ninguém sabe onde está Esmeralda. Jacira diz que Esmeralda é valente, e deve estar bem. Esmeralda volta com seus filhos para viver no lixão.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela A Gata – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capítulo 098 – Ao ver Rita Gisele aponta uma arma e exige que ela diga quem é. Rita responde que Garibaldo a contou o que fez e lhe pediu que fosse ajudar Paulo. Mariano diz a Edgar que se Paulo não aparecer, será porque algo deve haver ocorrido e, neste caso eles devem comunicar a polícia. Vicky diz que Paulo desapareceu porque quis, que deveria estar fugindo de algo ou alguém. Raí diz a Billy e Tony que Garibaldo é um traidor. Tony responde que Garibaldo não é um traidor, que apenas tem outras coisas pra fazer. Lorena pede perdão a Deus. O Silencioso procura Esmeralda no lixão e pergunta a Garibaldo se ele sabe o paradeiro da moça. Ele nega saber onde ela está. Garibaldo pede a Esmeralda que o ensine a cuidar de seu filho, pois ainda que ele não tenha nascido, sente que o ama. Ele se preocupa porque Inês insiste em vendê-lo. A polícia procura Esmeralda no lixão, mas todos os vizinhos a protegem. Esmeralda diz que não viu Dona Rita. Damião diz ao Silencioso que o juiz determinou que Esmeralda entregue seus filhos a João Garza. O Silencioso responde que Esmeralda também desapareceu para proteger seus filhos. O Juiz diz a Damião que Esmeralda tem que entregar seus filhos, do contrário, irá para a prisão. Silencioso diz que Esmeralda não entregará seus filhos a um juiz corrupto que se prestou a uma grande farsa. Tilico exige a Eugenia seu pagamento, ela responde que ele ainda não terminou seu trabalho.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela A Gata – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capítulo 099 – O advogado Gutierrez diz a Tilico que já se deu conta de que ele é um farsante e que tem certeza que alguém está lhe pagamento para fazer todo esse teatro. Perla e Silencioso dizem a Jacira que Esmeralda tem muita confiança nela e, assim, deveria tê-la dito para onde iria. Jacira responde que ela não disse nada. Damião diz ao Silencioso que se Esmeralda foi para o lixão, ninguém vai a encontrá-la, pois o povo de lá a esconderia. Silencioso se desculpa com Damião por sua desconfiança. Paulo acorda, mas não reconhece Rita nem Gisele.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela A Gata – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capítulo – Dona Rita diz a Gisele que Paulo perdeu a memória e isso é muito bom, pois assim ele estará longe de Esmeralda de uma vez por todas. Gisele pergunta por que Rita não considera Paulo o homem ideal para Esmeralda. Rita diz que apesar dele ter muito dinheiro, não quer ele e Esmeralda juntos. Gisele faz Paulo acreditar que ambos são casados e que uma mulher obcecada por ele foi quem disparou. Paulo pergunta quem é essa mulher e Gisele acusa Esmeralda. Paulo diz que ela terá que pagar pelo que fez. Ao ver Lorena angustiada, Augusto diz que talvez Paulo já tenha se dado conta da víbora que tem por mãe. Lorena responde que deseja que Augusto desapareça para sempre. O senhor Montalvo diz a Garibaldo que admira Esmeralda, pois ela é muito honesta e trabalhadora. Paulo diz a Gisele que, já que são casados, deseja que fiquem juntos.