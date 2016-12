Resumo da Novela A Lei do Amor– Capítulos dos dias 19 a 24/12/2016

Resumo da Novela A Lei do Amor na Globo



RIO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 24/12/2016 da Novela A Lei do Amor na TV Globo:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela A Lei do Amor – Sábado, 17 de Dezembro de 2016

Capitulo 066 – Magnólia tenta resistir às investidas de Tião. Ana Luiza e Vitória vasculham o quarto de Magnólia. Ciro desmarca seu encontro com Beth. Pedro vai à casa de Sílvia e encontra o cofre em seu quarto. Magnólia vê a cicatriz de Tião e finge não reconhecê-lo. Pedro conta para Helô o que descobriu sobre Ciro. Yara culpa Misael pelo sumiço de Aline. Wesley e Robinson percebem a troca de olhares entre Salete e Gustavo. Magnólia confessa a Gigi que reconheceu Tião. Beth descobre que Ciro mentiu para ela. Gigi reclama por Olavo aceitar o namoro entre Antônio e Ruty Raquel. Jéssica questiona Flávia sobre seus pais biológicos. Ana Luiza sente ciúmes de Elio. Pedro pede para Ana Luiza instalar uma câmera na casa de Sílvia.

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela A Lei do Amor – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 067 – Pedro conta para Ana Luiza que Magnólia e Ciro são amantes. Gigi avisa a Magnólia que Tião não desistirá de sua vingança. Tião se emociona com a entrevista de Letícia. Suely comunica a Pedro sobre a chegada de Ciro à tecelagem. Letícia se comove com o presente de Tião. Helô questiona Yara sobre a mãe de Ciro. Flávia consola Misael. Silvia convida Ana Luiza para ler livros para ela. Magnólia conta para Ciro que se envolveu intimamente com Tião. Ana Luiza registra o quarto de Sílvia e pensa em como instalar a câmera no local. Zuza pede perdão a Fausto. Luciane tira satisfações com a candidata à prefeita. Salete lembra da tatuagem do motoqueiro que causou o atentado contra Fausto. Ciro tenta fazer as pazes com Beth. Camila e Vitória insistem para que Ana Luiza reate com Elio. Ruty Raquel reclama por ter que fazer massagem em Magnólia. Misael vê Ciro perto de um dos teares e desconfia. Letícia fica constrangida na frente de Tiago. Tião vai ao SPA e surpreende Magnólia.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela A Lei do Amor – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 068 – Tião e Magnólia ficam juntos. Vitória pede que Augusto a acompanhe à festa de Ana Luiza. Tiago leva Letícia para ver Fausto. Magnólia garante a Gigi que não está apaixonada por Tião. Beth e Ciro se encontram. Misael briga com Yara por causa de Aline. Elio fica intrigado ao ver Ana Luiza pesquisando sobre câmeras ocultas. Pedro pede para ter outro filho com Helô. Mileide reclama dos pedidos de Jáder. Salete vai com Augusto à favela da Bica. Um ex-cliente de Luciane pede uma grande encomenda de roupas e Gledson insiste para que ela aceite. Ciro chega pela manhã na casa de Silvia e encontra Magnólia. Gustavo e Flávia tentam convencer Misael a não sofrer por causa de Aline. Magnólia pega dinheiro do cofre da casa de Sílvia. Salete pensa em abandonar sua campanha por causa de Gustavo. Alguns teares da tecelagem param de funcionar e Misael acusa Ciro de sabotagem. Pedro e Ana Luiza vão à casa de Sílvia. Pedro distrai Sílvia para que Ana Luiza implante a câmera no quarto. Ciro volta para a casa da mãe e Ana Luiza se esconde embaixo da cama.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela A Lei do Amor – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 069 – Ana Luiza pede socorro a Pedro por mensagem. Misael conta para Tiago, Letícia e Magnólia que viu Ciro sabotando os teares. Vitória ouve Magnólia discutir com Ciro e invade o quarto da mãe. Luciane comenta com Letícia e Tiago que torce para que eles voltem a namorar. Salete pede para Gustavo acompanhá-la à periferia de São Dimas para um comício. Hércules se incomoda com Claudionor, que fez o pedido das roupas para Luciane. Gustavo teme que Salete descubra seu passado. Vitória tenta descobrir com Pedro e Helô o segredo que escondem sobre Ciro. Flávia é hostil com Tiago ao vê-lo com Letícia. Magnólia convida Tião para sair e Gigi se surpreende. Fausto consegue ficar de pé. Helô aconselha Yara a se entender com o marido. Misael procura Flávia no posto. Ruty Raquel ouve Antônio elogiar Jéssica e fica furiosa. Salete passa a noite com Gustavo, mas não vê sua tatuagem. Yara discute com Misael. Vitória descobre que Ciro tem uma amante e exige que Pedro conte quem é.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela A Lei do Amor – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 070 – Pedro tenta acalmar Vitória. Ana Luiza revela para a tia que a mãe de Ciro se chama Sílvia. Magnólia manipula Tião. Jáder conta para Pedro que Fausto ficou de pé. Vitória tenta descobrir o endereço de Sílvia. Ciro pensa em viajar com Beth. Magnólia incentiva Tião a tirar a vida de Fausto. Flávia comenta com David que pensa em conhecer seus pais biológicos. Robinson e Camila sugerem que Elio surpreenda Ana Luiza. Flávia pede para Misael compreender Yara. Tiago sonha com Isabela. Jessica percebe o clima entre Gustavo e Salete. Vitória flagra Ana Luiza vigiando Ciro. Pedro afirma a Tiago que irá afastar Ciro da empresa. Flávia comenta com Salete que quer conhecer seus pais biológicos. Luciane leva as costureiras para sua casa. Leila apresenta a mãe biológica de Flávia para Santa. Tião e Magnólia falam do encontro que tiveram para Miro e Gigi, respectivamente. Tiago discute com Ciro. Helô diz a Pedro que pode ter problemas para engravidar novamente. Tião manda Valdir acabar com Fausto. Salete decide assumir seu romance com Gustavo. Vitória vai à casa de Sílvia.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da A Lei do Amor – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 071 – Leticia fica supresa com beijo de Tiago e percebe que ele está com febre. Leticia cuida de Tiago. Flavia confessa para Salete que ficou arrasada porque Cidália ainda não falou com ela. Magnólia convida Tião para a festa de Analu. Tião diz para Valdir que ele vai “fazer o serviço” com Fausto na festa, mas tem que parecer morte natural. Fininho avisa pra Gustavo que ele vai ter que colocá-lo na festa de Fausto.

Resumo do Capítulo do dia 24/12/2016 da Novela A Lei do Amor – Sábado, 24 de Dezembro de 2016

Capitulo 072 – Gustavo diz que não vai fazer, mas Fininho ameaça contar a verdade sobre ele pra todos. Helô vai num especialista para saber das suas chances de engravidar. Vitória vai novamente na casa de Silvia para ler pra ela. Silvia conta para Vitoria que o casamento de Ciro com Maria está em crise e que ele arrumou uma amante. Vitória fica ainda mais chocada. Leticia e Tiago voltam de Ilhabela. Beth ouve a conversa de Augusto e Vitória sobre Ciro. Começa a festa de Analu. Tião chega na festa e vai ao encontro de Magnólia. Os frentistas chegam para animar a festa e entre eles está Fininho.