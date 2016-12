Resumo da Novela A Terra Prometida – Capítulos dos dias 19 a 23/12/2016

Resumo da Novela A Terra Prometida na Record

SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 23/12/2016 da Novela A Terra Prometida na Record:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela A Terra Prometida – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 119 – Durgal segue saudando o povo durante o cortejo. Kamir mostra ansiedade, mas Ravena manda ele ter calma. Josué pede para Elói deixa-lo sozinho. Yana se esconde ao perceber a aproximação de Quemuel e Léia. Durgal começa a sentir uma queimação na pele e grita de dor. Arauto tenta ajudar o soberano, mas é tarde demais. O mensageiro avisa que o rei está morto. Kamir e Ravena observam satisfeitos. O corpo de Durgal é velado na sala do trono. Melina lamenta a morte do tio. Ravena olha o corpo e não resiste, sorri satisfeita. Arauto diz que sentirá falta do rei. Quemuel e Léia deixam a tenda hospital e Yana para de se esconder. Darda observa e questiona sua atitude. Acã diz que não seguirá as ordens de Josué e não se santificará. Kamir conversa com Ravena e diz não confiar cem por cento em Yussuf. Isaque consola Pedael, enquanto Mibar ampara Adélia. Calebe conversa com Noemi e diz que precisa arrumar um bom disfarce para resgatar Iru em Ai. Zaqueu acorda e recebe os cuidados de Chaia. Com o objetivo de se santificar, Haniel assume seus erros e se desculpa com os familiares. Laila também pede perdão por seus defeitos. Kamir e Ula assumem o trono de Ai. Aruna estranha a presença do Soldado Mascarado no campo de batalha. Léia e Samara falam mal de Aruna. Kamir arma para Ula e a acusa de ter matado Durgal. O prefeito manda os guardas prenderem a esposa nas masmorras. Melina se desespera e implora pela liberdade de sua mãe. Elói avisa que existe um traidor entre os hebreus. Josué ora a Deus. Elói se declara para Ioná. Melina procura Kamir e diz que ele não pode matar Ula. Salmon vai até a tenda de Raabe e avisa que Orias está no reino de Ai. Kamir diz não sentir nada pela esposa e filha. Melina implora pela ajuda de Yussuf. Sama ajuda Ruth a se reanimar. Nobá diz que trará Orias de volta. Yana se abre com Darda e revela que Quemuel é o verdadeiro pai de Aruna. Tobias finge estar preocupado com Zaqueu. Deus revela o nome do traidor para Josué. Ioná e Elói estranham a ausência de Mara. Em conversa com Gibar, Melquias avisa que Acã saiu cedo de casa. Mara e o vilão se encontram às escondidas no celeiro. Acã retorna para sua tenda e se mostra animado com a reunião marcada por Josué. No palácio, Yussuf se assusta ao ver que Ula fugiu da masmorra. Josué discursa para seu povo e avisa que tantas mortes foram causadas pelo pecado de um homem. Acã e os filhos se olham assustados.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela A Terra Prometida – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 120 – Josué avisa que Acã é o traidor. Mara se surpreende com a revelação. O líder diz que o vilão deverá ser apedrejado. Acã e os filhos puxam suas espadas para se defenderem. Yussuf obriga Kruga a dar a notícia da fuga de Ula para Kamir. O rei diz saber quem ajudou sua esposa a fugir. Acã confessa ter roubados as riquezas do palácio de Jericó. Josué pede para Salmon e Otniel buscarem o tesouro roubado na tenda do traidor. Melina é levada até o rei e nega ter ajudado Ula a fugir. Kamir pede para Ravena consultar os deuses. Salmon e Otniel localizam o ouro na tenda de Acã. Jordi conversa com Melina e confessa ter ajudado sua mãe a fugir da prisão. Ula aparece no templo e pede para sua filha fugir com ela. Desesperado, Gibar suplica por ajuda e diz que seu pai é o único culpado. Acã repreende a atitude covarde do filho. Melina diz que não pode fugir da cidade ainda, pois precisa salvar Iru. Ula avisa que fugirá sozinha. Os soldados procuram por Ula na hospedaria de Zaíra. A rainha foge a cavalo. Acã e os filhos caminham para o apedrejamento. Gibar se surpreende com a força de Otniel. Ravena consulta os deuses e revela que um homem ajudou Ula a fugir da prisão. A feiticeira diz que não é possível enxergar o rosto do impostor, mas avisa que Melina é inocente. Arauto conversa com Kira e Tiléia e revela a verdade sobre o dia da caçada humana. Acã, Gibar e Melquias são apedrejados pelo povo hebreu. Mara chora no celeiro. Maquir e outros guerreiros jogam as riquezas roubadas por Acã em uma fogueira. Eleazar e Josué avisam que o local do apedrejamento se chamará Vale de Acor. Léia e Samara provocam Aruna. Yussuf avisa que os guardas não encontraram Ula. O rei Kamir avisa que encontrará o culpado. Jordi observa preocupado e engole em seco. Ioná aconselha Aruna a falar com Josué e esclarecer a aparição do Soldado Mascarado. Preso na masmorra e com as costas feridas, Iru ora a Deus. Preocupado com o filho, Calebe conversa com Josué e diz que se disfarçará de rei para entrar em Ai. Em Jerusalém, o general Abul conversa com o soberano do reino. O rei Adonizedeque diz querer visitar Kamir, o novo rei de Ai. Elói diz não suportar mais viver sob o mesmo teto de Mara. O criado de Josué avisa que partirá com Calebe na missão para resgatar Iru. Úrsula, a filha do rei Adonizedeque, mostra sua crueldade e pede para o pai executar um nobre sem motivo algum. Aruna procura Josué e diz que precisa ter uma conversa séria e definitiva. Calebe comunica ao seus familiares sobre a nova missão. Otniel diz querer acompanhar o tio. Acsa se impressiona com a coragem do rapaz. Elói chega e avisa que também deseja seguir na missão. Aruna avisa que não usou a roupa do Soldado Mascarado. Josué abre o baú e vê que o disfarce foi roubado.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela A Terra Prometida – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 121 – Josué diz acreditar em Aruna e afirma que alguém entrou em sua tenda para roubar as vestes do Soldado Mascarado. Léia e Samara dizem acreditar no término do casal. Calebe pede para Pedael ajuda-lo a disfarçar-se de rei de Jerusalém. Kamir reúne os nobres do palácio e avisa que Ravena será arainha. Enciumado, Jordi olha com raiva. Samara fica furiosa ao saber que Josué não brigou com Aruna. Léia tenta acalmar a filha. Melina se abre com Najara e diz que Kamir terá um triste final. Nobá diz estar preocupado com Orias. Calebe, Elói e Otniel se disfarçam de nobres de Jerusalém. Calebe mostra um baú que levará para presentear Kamir. Nobá pede para sair da tenda para brincar no acampamento. Otniel se despede de Talmal. Elói diz que vai morar com Ioná quando voltar da missão. Nobá se esconde em baú e segue, sem ser notado, com Calebe, Otniel e Elói para o reino de Ai. A contra gosto, Jordi oficializa a união entre Kamir e Ravena. Samara finge estar interessada no compromisso com Abel. Josué se declara para Aruna. Os nobres do palácio saúdam a nova rainha. Ula galopa depressa pelas caminas de Canaã. Quemuel tenta disfarçar o desinteressa da filha em Abel. Laila anuncia que está grávida. Zaqueu conversa com Chaia e diz desconfiar que Tobias pode ter sabotado suas armas. Samara pede para o irmão buscar alguns escorpiões para um plano. Elidade fica feliz com a notícia dada por Laila. Calebe, Otniel e Elói seguem para o reino de Ai. Tobias entrega os escorpiões para Samara. Zaíra se encontra com Ravena e promete trazer alguém para o sacrífico. A falsa comitiva do rei de Jerusalém chega ao reino de Ai. Os soldados permitem a entrada dos hebreus disfarçados. O verdadeiro rei Adonizedeque fala sobre os hebreus em seu palácio. Os moradores de Ai cumprimentam a falsa comitiva. Nobá sai do baú e foge para o interior da cidade. Kamir recebe Calebe e seus companheiros. O novo rei de Ai questiona a veracidade da comitiva. Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela A Terra Prometida – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 122 – Samara encontra com Abel no celeiro e começa a seduzi-lo. Ele se entrega a ela e acaba morto, picado pelos escorpiões. Calebe demonstra firmeza e Kamir acredita no falso rei. O soberano de Ai manda os hebreus disfarçados ficarem a vontade em seu palácio. Adonizedeque, o verdadeiro rei de Jerusalém, avisa que partirá para o reino de Ai. Úrsula pede para acompanhar o pai na viagem. Nobá procura por Orias na ruas da cidade. Léia estranha a felicidade da filha. Setur encontra o corpo de Abel no celeiro. O carcereiro Kruga zomba de Iru nas masmorras. Calebe descobre que o filho está na prisão do palácio. O falso rei pede para ficar a sós com o prisioneiro. Samara finge chorar pela morte de Abel. Léia vai consolar a filha e fica chocada ao descobrir que Samara assassinou o pretendente. Calebe se emociona ao encontrar o filho na masmorra. Laís visita Noemi e leva um punhal para presentear Calebe. Elói conversa com Ravena e finge ser um feiticeiro poderoso. Maquir provoca Finéias e o sacerdote mostra que é bom com a espada. Jesana parabeniza Laila e Livana pela gravidez. Quemuel questiona a preocupação de Léia. Josué estranha ao ver Finéias treinando com os outros guerreiros. Léia desconversa e protege a filha. Samara conversa com Tobias e comemora a morte de Abel. Josué aconselha Finéias dizendo que existem diversas formas de batalhar por Israel. O sacerdote então segue para o tabernáculo e se emociona ao olhar para o local sagrado. Nobá encontra com Kalu e segue par a casa de Tiléia. Finéias conversa com Eleazar e diz querer servir ao Senhor. Josué pede Aruna em casamento. Ela aceita e o líder comunica a união para os outros hebreus. Samara não suporta e deixa o local. Salmon aproveita a ocasião e comunica que se casará com Raabe. Jéssica fica furiosa. Milah estranha o sumiço de Nobá. Kamir serve um banquete para a comitiva de Calebe. Adonizedeque se prepara para deixar Jerusalém. Josué tem a ideia de fazer seu casamento junto com o de Salmon e Raabe. Aruna concorda. Chaia e Darda cuidam de Zaqueu. Salmon e Raabe aceitam o convite de Josué. Nobá e Kalu vão até a hospedaria de Zaíra. O menino reencontra Orias. Samara se descontrola e ofende Aruna. Yana anda distraída pelo acampamento e acaba encontrando Quemuel.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela A Terra Prometida – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 123 – Yana conversa com Quemuel e revela que ele é o pai de Aruna. O chefe tribal diz que ela nunca devia ter voltado para o acampamento. Zaíra flagra Orias com Kalu e Nobá. Yana avisa a Quemuel que não deixará o acampamento novamente. Kalu e Nobá conseguem fugir, mas Orias fica abobalhado ao respirar um pó mágico jogado por Zaíra. Salmon procura por Nobá no acampamento. Laila recebe as felicitações pela gravidez. Milah se preocupa com o sumiço de Nobá. Quemuel e Aruna trocam palavras de afeto. Yana se abre com Darda e fala sobre o encontro que teve com Quemuel. Maquir provoca Rune e eles acabam brigando novamente. Enfeitiçado, Orias é levado ao palácio por Zaíra. Ravena agradece a oferenda. Haneil mostra que realmente mudou e exige limpeza em sua tenda. Livana diz admirar a coragem de Rune. Eles se beijam. Ravena leva Orias até o rei Kamir. Calebe, Otniel e Elói se assustam ao ver o sapateiro. Kamir manda prender o estrangeiro. Orias é levado até a masmorra e encontra com Iru. O marido de Milah então cai na real e se dá conta de onde está. Salmon procura pelo irmão de Raabe nas margens do acampamento. Arauto avisa que irá ao palácio para tentar salvar Orias. Sama avisa que Ruth pode estar grávida. Mara conversa com Jéssica e diz que Finéias pode ajuda-las a afastar os estrangeiros de Gilgal. Arauto encontra com Iru e Orias nas masmorras. Mara e Jéssica vão até a tenda de Finéias. Abul avisa que Adonizedeque partirá para o reino de Ai. Calebe avisa que é preciso logo fazer algo para libertar Iru. Josué ordena que um pelotão procure por Nobá. Darda diz que Ruth está grávida. Boã se emociona com a notícia. Raabe é chamada para ir até a tenda de Finéias. Eleazar então a coloca de frente para Jéssica e Mara. O sumo sacerdote repreende a atitude preconceituosa das duas. Aruna e Josué trocam palavras de amor e fazem planos para o futuro. Jéssica e Mara se dizem humilhadas. A mãe de Ioná avisa que expulsará os estrangeiros de qualquer maneira. Os soldados de Ai estranham a presença de uma segunda comitiva de Jerusalém na cidade. Calebe, Elói e Otniel são surpreendidos ao ouvirem o anúncio da chegada do verdadeiro rei Adonizedeque.