Resumo da Novela Amor e Intrigas – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Amor e Intrigas na Record



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Amor e Intrigas na Record:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 162 – O delegado se distrai com uma discussão entre dois policiais e devolve o livro para Jacira. Jacira entrega o livro para Petrônio e diz que a salvação dele está ali. Pedro dá o anel para Alice e lhe pede em casamento. Petrônio chama o carcereiro e diz que Ranulfo está passando mal. Alice pede uns dias para pensar e Pedro a beija. Felipe chega e fica chocado ao ver os dois se beijando. O carcereiro abre a cela e se ajoelha ao lado de Ranulfo. Petrônio encosta a arma na cabeça do carcereiro. Petrônio e Ranulfo deixam a cela. Dorotéia avisa Bruno que irá reduzir sua participação nos lucros da empresa. Petrônio e Ranulfo trancam o carcereiro e um policial numa cela. Eles saem e vão em direção ao pátio da delegacia. Alice percebe a presença de Felipe e fica sem graça. Pedro fica incomodado com a situação. Felipe não tira os olhos de Alice. Petrônio pega uma escada e sobe para pular o muro. Um policial aponta a arma para Petrônio, mas antes de atirar, Ranulfo dá um tiro no policial. Petrônio pula o muro. Ranulfo começa a subir a escada, quando outro policial aponta arma para ele. O bandido se prepara para pular e o policial atira. Ranulfo cai baleado no chão e pede ajuda para Petrônio. Os policiais atiram na direção deles e Valquíria pára o carro perto de Petrônio. Ela manda Petrônio entrar no carro, mas ele hesita ao ver Ranulfo baleado. Petrônio pula para dentro do carro de Valquíria e eles saem em disparada. Ranulfo morre. Pedro sente ciúmes de Felipe. Telma se encanta por Romeu Toscano. Ela pede para Sílvia lhe apresentá-lo. Valquíria deixa Petrônio em uma rua deserta. Ele avisa que irá se vingar de cada pessoa que o prejudicou. Telma se insinua para Romeu e ele a convida para sentar-se à mesa com ele. Adelaide e Camilo escolhem as fotos para o livro de Marília. Dorotéia liga para Camilo e Adelaide fica incomodada. Camilo convida Dorotéia para ir à casa dele. Pedro e Alice discutem por causa de Felipe. Telma e Romeu trocam telefones. Dorotéia e Adelaide não gostam de se ver. Dorotéia diz para Camilo que ela é quem deveria estar ajudando a escolher as fotos. Camilo fica sem jeito. Adelaide resolve ir embora. Valquíria tira satisfações com Jurandir por ele não ter matado Alice. Dorotéia joga charme para Camilo. Eugênia liga para Camilo e o convida para jantar em sua casa. Dorotéia desanima. Jurandir ameaça Valquíria e avisa que se ele for pego, ela irá junto com ele. Alexandra e Paulo chegam da lua-de-mel. Alice avisa que irá até a casa de Alexandra para pedir explicações sobre o anel de Celeste. Valquíria leva Jurandir ao barco de Bruno. Ela diz que ninguém pode saber que ele está escondido lá. Dorotéia visita Bruno e avisa que irá reduzir sua participação nos lucros da empresa. Bruno se revolta. Alice mostra o anel de Celeste para Alexandra. Ela manda Alexandra confessar quem lhe entregou o anel, para que ela vendesse. Petrônio vai até a pensão e aparece diante de Hugo.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 163 – Hugo fica apavorado com a presença de Petrônio. Petrônio ameaça Hugo e diz que ele errou em ter contado a verdade sobre ele para Alice e Pedro. Alice esfrega o anel de Celeste na cara de Alexandra. Alexandra diz que não sabe de quem é o anel. Alice pergunta se ela não conhece Jurandir e Valquíria. Bruno diz para Dora que Dorotéia diminuiu a participação dos lucros dele na empresa. Petrônio diz que Hugo vai pagar pelo que fez com ele. Alexandra diz que conhece Valquíria, mas não sabe quem é Jurandir. Jurandir fica deslumbrado com o barco de Bruno. Felipe diz para Paulo que Alice sofreu outro atentado e diz que ela acha que foi Valquíria que encomendou a morte dela. Felipe diz para Paulo que vai falar com Valquíria sobre as suspeitas de Alice. Paulo diz para Felipe esquecer Alice. Pedro lê na internet que Petrônio fugiu da cadeia. Hugo pede para Petrônio não fazer nada de mal para Celeste. Petrônio tenta bater em Hugo, mas Anselmo chega. Petrônio foge. Anselmo nota o jeito assustado de Hugo, que diz que Petrônio fugiu da prisão. Alice desiste de falar com Alexandra, mas diz que vai desmascará-la e colocá-la na cadeia. Valquíria chega à casa de Dorotéia. Dorotéia pergunta para Valquíria onde está o dinheiro que foi cobrado para matar Alice. Valquíria diz que o bandido sumiu. Dorotéia fica indignada que Valquíria tenha dado o dinheiro antes da execução do serviço. Dorotéia se irrita com Valquíria. Alice diz para Janaina que vai perguntar para Jacira onde Valquíria mora. Valquíria diz para Jacira que até a próxima semana elas vão mudar de casa. Débora descobre que Petrônio fugiu da cadeia. Alice diz que vai convidar Jacira para ser costureira-chefe delas. Felipe encontra Valquíria. Ela esconde o quadro de Marilia atrás do sofá. Jurandir liga para Alexandra. Ele diz que está morando em um iate e convida Alexandra para ir lá. Ela diz que não vai porque Paulo vai almoçar em casa. Jurandir ameaça Alexandra e a manda se virar para encontrá-lo. Hugo e Anselmo contam para Celeste e Eva que Petrônio fugiu da cadeia e foi até a pensão ameaçá-lo. Felipe diz para Valquíria que Alice fez acusações graves sobre ela.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 164 – Felipe diz para Valquíria que Alice falou que ela e Alexandra são mais do que conhecidas. Valquíria diz para Felipe que Alice quer colocá-la contra ele. Felipe diz que Alice pareceu convincente. Hugo diz para Celeste que Petrônio vai se vingar de um por um e que a primeira será Celeste. Celeste abraça Hugo e diz que não vai acontecer nada com eles. Jurandir diz para Alexandra ir até o iate beber champanhe com ele. Alexandra diz para Jurandir esperar Paulo almoçar que ela vai depois. Jurandir não aceita. Valquíria diz para Felipe que já saiu com Alexandra. Valquíria tenta enganar Felipe. Felipe diz que Valquíria começou um relacionamento baseado em uma mentira. Valquíria diz que não foi uma mentira grave. Felipe pergunta se ela conhece Jurandir. Valquíria fica mais acuada. Alexandra se arruma para sair. Paulo chega e abraça Alexandra. Alexandra diz para Paulo que teve um desejo e que precisa sair. Paulo ri e sem entender. Alexandra tenta ir embora. Paulo a agarra e Alexandra sede. Valquíria diz que não conhece Jurandir. Felipe diz que não acredita em Valquíria. Felipe pergunta se Valquiria sabe alguma coisa sobre o anel de Celeste. Valquíria finge desespero. Valquíria diz que Alice o colocou contra ela. Daniel diz para Débora que eles devem contratar seguranças para se proteger de Petrônio. Hugo diz para Pedro que Petrônio foi até a pensão e o ameaçou. Paulo diz para Alexandra que não vai ficar em casa. Alexandra fica aflita. Jurandir espera por Alexandra. Celeste vai até a delegacia com Anselmo e diz que Petrônio foi até a pensão e ameaçou se vingar de todos. Janaina diz para Alice que ela deveria contar para Felipe que Valquíria teve um caso com Petrônio. Alice diz que é perda de tempo porque Felipe acredita em tudo que Valquíria fala. Valquíria chora e diz que Felipe foi injusto com ela.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 165 – Felipe diz que só quer saber a verdade. Ele diz que não vai sossegar até descobrir quem é Jurandir. Felipe diz que Jurandir é amigo de Petrônio. Valquiria gela. Dorotéia fica sabendo da fuga de Petrônio. Felipe diz que Alice não disse nada sobre Petrônio. Alice diz para Janaina que está pensando em aceitar o pedido de casamento de Pedro. Paco sai na rua para vender seus livros. Um homem sozinho em uma mesa observa Paco e o chama para conversar. Ele diz que está procurando Celeste, dona de uma pensão. Paco fica surpreso. Dorotéia diz que vai reforçar a segurança. Jurandir, impaciente, tenta ligar para Alexandra, mas Valquíria aparece de surpresa. Ela pergunta qual o relacionamento dele com Alexandra. Romeu liga para Telma. Jurandir diz para Valquiria que ele é amante de Alexandra. Valquíria vibra de felicidade. Telma marca encontro com Romeu. Anselmo fica com ciúmes. Valquíria diz para Jurandir que sabe onde Alexandra mora. Otavio diz para Paco que precisa conversar sobre o menino que Celeste criou como filho. Paco pergunta se é Hugo. Alexandra e Paulo se beijam. A campainha toca. Ela abre a porta e vê Felipe. Ele se desculpa com Paulo e diz que precisa falar com Alexandra.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 166 – Felipe investiga Alexandra e Jurandir – Alexandra e Paulo se beijam. A campainha toca. Ela abre a porta e vê Felipe. Ele se desculpa com Paulo e diz que precisa falar com Alexandra. Paulo deixa Alexandra e Felipe a sós. Felipe diz que quer informações sobre Jurandir. Felipe pergunta quem foi que deu o anel que ela vendeu para Daniel e Alexandra fica sem saber o que responder. Alexandra inventa uma história para Felipe, mas ele não acredita. Felipe manda Alexandra falar a verdade ou então irá desconfiar que ela tem alguma relação com o roubo do anel. Alexandra chora e Paulo pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Felipe está perguntando coisas relacionadas à Alice e Paulo se irrita. Paulo manda Felipe esquecer Alice de uma vez por todas. Felipe avisa para Paulo abrir os olhos em relação à Alexandra e ela começa a fingir que está passando mal. Paulo deixa Alexandra e Felipe a sós. Felipe diz que quer informações sobre Jurandir. Otávio sonda sobre Hugo e deixa Paco desconfiado. Alexandra se faz de desentendida e diz que não conhece nenhum Jurandir. Felipe pergunta quem foi que deu o anel que ela vendeu para Daniel e Alexandra fica sem saber o que responder. Valquíria entrega o endereço de Alexandra para Jurandir. Alexandra inventa uma história para Felipe, mas ele não acredita. Felipe manda Alexandra falar a verdade ou então irá desconfiar que ela tem alguma relação com o roubo do anel. Alexandra chora e Paulo pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Felipe está perguntando coisas relacionadas à Alice e Paulo se irrita. Paulo manda Felipe esquecer Alice de uma vez por todas. Felipe avisa para Paulo abrir os olhos em relação à Alexandra e ela começa a fingir que está passando mal. João vai se desculpar com Chris, mas eles discutem de novo. Paulo leva Alexandra para o hospital. João e Chris decidem dar um tempo. Débora diz para Daniel que Dorotéia foi a responsável pela morte do seu pai. Daniel fica em choque. Luciano convida Débora para sair. Felipe manda Neide ligar para Rafaela e pedir para ela ir até a empresa. Daniel pede explicações a Dorotéia, mas ela avisa que não tem nada para falar. Jurandir aparece na casa de Alexandra e pede para falar com ela. Felipe pede para Rafaela lhe contar tudo que ela sabe sobre Valquíria. Adelaide avisa que Alexandra não está em casa e Jurandir diz que irá voltar para falar com ela. Daniel faz uma visita a Mário. Ele diz que está sentindo muita falta do pai. Rafaela diz que Valquíria não presta e diz para Felipe ter cuidado com ela. Felipe fica confuso. Adelaide avisa para Alexandra que um rapaz chamado Jurandir procurou por ela. Alexandra fica apavorada. Otávio vai à pensão falar com Celeste e conta que é o pai biológico de Hugo. Alice diz para Pedro que aceita se casar com ele.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capitulo 167 – Celeste fica chocada com a revelação de Otávio. Ele diz que irá explicar tudo para ela. Eugênia recebe Camilo em sua casa. Otávio conta que passou muitos anos sem saber que tinha um filho. Adelaide questiona Alexandra sobre Jurandir. Alexandra fica descontrolada e Paulo pergunta o que está acontecendo. Adelaide conta que um rapaz procurou por Alexandra e Paulo pergunta quem é. Eugênia e Camilo conversam em ótimo clima. Adelaide começa a falar, mas Alexandra finge novamente passar mal. Otávio diz que Hugo é sua única família e que gostaria que ele tivesse um pai. Celeste pede para preparar Hugo. Otávio avisa que irá voltar outro dia. Débora e Luciano vão ao restaurante de Camilo e Sílvia fica com ciúmes. Ela não para de olhar os dois juntos e Luciano fica incomodado. Eugênia coloca um CD romântico e dança com Camilo. Paulo avisa que irá viajar para Nova York a trabalho. Alexandra fica surpresa. Jurandir liga para Alexandra e a ameaça, caso ela não vá se encontrar com ele. Eugênia beija Camilo. Paco chega e se surpreende ao ver os dois se beijando. Camilo fica sem jeito e Paco resolve ir embora. Bruno diz que colocou seu barco à venda. Valquíria pede para Dorotéia lhe dar mais um voto de confiança e garante que irá se livrar de Alice. Alexandra chega ao barco para visitar Jurandir. Eles vão para o interior do barco e se agarram na cama. O corretor e um comprador chegam para ver o barco. Jurandir e Alexandra escutam a voz deles e se apavoram. Débora volta para Mauá. Ela vai para o quarto e Petrônio surge na frente dela.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capitulo 168 – Débora fica apavorada diante de Petrônio, que diz que veio para acertarem as contas. Ela tenta fugir, mas ele puxa uma arma. Jurandir e Alexandra se escondem do corretor, que está vendendo o barco. Petrônio diz que foi Débora que o delatou para a polícia. Ela oferece dinheiro e jóias, mas ele diz que quer outra coisa.. O corretor deixa o barco. Jurandir e Alexandra saem do esconderijo. Paco vai até a casa de Eugênia. Débora faz um movimento brusco, e se solta de Petrônio. Ela diz que tem nojo dele. Paco pede Eugênia em casamento. Alexandra diz a Jurandir que Alice está atrás dele. Sérgio chega para proteger Débora. Petrônio foge pela janela. Jurandir diz a Alexandra que vai mudar de barco. Alexandra pergunta se ele já tentou matar Alice. Sérgio liga para a polícia. Eugênia diz a Paco que ele tem que provar que é fiel, para poder casar com ela. Alice diz que vai atrás de Jacira, convidá-la para ser a costureira-chefe. Celeste diz a Anselmo que está com medo de Hugo ser filho de Otávio. Anselmo diz para ela ter calma, que não vai perder a guarda do menino. Jurandir pede para Alexandra se vestir de “cachorra”, e ir ao baile funk com ele. Ela se assusta, mas aceita. Alice chega à lanchonete e pergunta por Jacira. O gerente diz que ela está de folga, e lhe dá o endereço de Jacira. A polícia fecha a estrada de Mauá. Valquíria conversa com Jacira sobre o apartamento novo, para onde elas vão se mudar. Valquíria diz a Jacira que vai morar no quarto de empregada. Jacira diz que fez sopa de ervilha para ela. Valquíria desdenha, e diz que Jacira é pobre. Paulo diz que está chateado com Felipe, que o alerta, pois Alexandra pode estar metida em uma armação contra a vida de Alice. Paulo debocha de Felipe, por ele ainda acreditar em Alice. Silvia diz a Telma que está decepcionada com Luciano, porque o viu com Débora no restaurante. Telma manda-a parar de procurar encrenca. O advogado de Mário diz que conseguiu o habeas corpus, e ele pode retomar à vida normal. Jacira e Valquíria conversam. A campainha toca. Valquíria abre a porta, e dá de cara com Alice.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capitulo 169 – Valquíria tenta fechar a porta. Alice empurra e consegue entrar. Jacira tenta se esconder. Alice diz que já viu Jacira, e as duas são cúmplices. Jacira diz que está ali por acaso. Valquíria ri de Jacira, e tenta manter a pose. Antônia conta a Fabíola que Pedro pediu Alice em casamento. Alice diz que os dias de impunidade de Valquíria estão contatos. Valquíria tripudia, e Jacira morre de medo. Alice chama Valquíria de psicopata. Alice diz que Jacira é a maior testemunha dos crimes de Valquíria. Jacira fica muda. Felipe sai para almoçar, no restaurante de Camilo. Alice pega o telefone, para ligar para a polícia. Romeu diz a Telma que é um homem livre e desimpedido. Débora conta a Daniel que Petrônio foi até a pensão, ameaçá-la. Ele manda-a ir para o Rio. Felipe senta-se à mesa com Antônia e Fabíola. Antônia conta a Felipe que Pedro e Alice vão se casar. Ele fica abalado. Valquíria tira o celular de Alice e joga-o pela janela. Alice diz que vai dar uma surra em Valquíria, e avisa a Jacira que ela será acusada de cúmplice nos crimes. Jacira chora. Alice vai embora. Adelaide diz a Camilo que admira a fidelidade dele. Eugênia e Dorotéia chegam ao restaurante, e notam que Camilo está com Adelaide. O advogado de Mário diz a Silvia que a única forma de tirá-lo da cadeia, será ela declarar que ele sempre a tratou muito bem e tinha, realmente, um caso com Bruno. Silvia fica perplexa. Otávio chega à pensão e fala com Celeste. Ela diz que ele tem direito de ver Hugo, mas precisa ter certeza da paternidade. Celeste propõe um teste de DNA. Otávio diz que concorda. Celeste pergunta se ele vai querer tirar Hugo dela, caso o resultado seja positivo. Ele diz que não. Otávio segura a mão de Celeste, e diz que só quer o bem de Hugo. Anselmo vê a cena, e fica com ciúme. Cícero recebe Débora, na mansão. Ela narra a Felipe a ameaça de Petrônio. Felipe lhe diz que ficou sabendo que Alice vai casar com Pedro. Felipe diz que vai investir em um novo relacionamento. Débora pergunta quem. Ele diz que é Valquíria. Débora diz para ele ir com calma. Valquíria dá de cara com Petrônio, em casa. Os dois se beijam. Petrônio lhe diz que precisa fazer algum assalto, para juntar dinheiro. O gerente da lanchonete demite Jacira. Petrônio diz a Valquíria que vai se vingar de Alice. Bruno diz ao corretor que não aceita baixar o preço do barco. Bruno diz a Giuseppe que vai até a casa de Dorotéia, falar umas verdades para ela. Giuseppe diz que vai com ele. Alice dá de cara com Petrônio, na sala de seu apartamento.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capitulo 170 – Petrônio sorri com cinismo. Alice ameaça gritar. Petrônio tampa-lhe e aponta a arma para ela. Dorotéia tenta ser agradável com Bruno. Giuseppe diz que Bruno veio cobrar os direitos dele. Bruno pede para Dorotéia reconsiderar a decisão, de reduzir sua participação nos lucros na empresa. Dorotéia diz que ele não está em situação de pedir nada. Petrônio diz que vai se vingar de tudo que Alice fez com ele. Alice avisa que, se acontecer alguma coisa com ela, será pior para ele. Celeste diz a Cris que está preocupada com Hugo. Dorotéia pergunta se Bruno se esqueceu do trato que eles têm. Giuseppe fica furioso. Dorotéia diz que ela evitou que Bruno fosse afastado da empresa, depois que ele fraudou uma concorrência. Giuseppe não entende. Dorotéia diz que tem prazer em explicar. Ela conta que Bruno se ajoelhou aos seus pés, e disse que faria tudo que pedisse. Dorotéia diz que Bruno deu um golpe na empresa. Giuseppe se assusta. Petrônio diz a Alice que vai se vingar de Pedro. Valquíria chega ao novo apartamento, e analisa em que parede vai pendurar o quadro de Marília Fraga. Petrônio diz a Alice que conseguiu o endereço dela através de Valquíria. Giuseppe fica atônito. Dorotéia acusa-o de ter comprado um barco, com o dinheiro que roubou da empresa. Alice diz que não vai dar o endereço de Pedro. Ele aponta a arma para ela, que anota o endereço da agência. Petrônio amordaça-a. Bruno confessa para Giuseppe que roubou a empresa. Dorotéia diz que vai afastar Bruno definitivamente da empresa. Bruno e Giuseppe vão embora. Pedro diz para Antonia que não consegue falar com Alice. Valquíria liga para Jurandir e diz para ele ficar de prontidão para matar Alice. Pedro vai até o apartamento de Alice e a encontra amarrada e amordaçada. Ele solta Alice, que conta que Petrônio foi ao apartamento. Pedro diz para Alice ir até a delegacia. Mario sai cadeia. Romeu diz para Felipe descobrir quando é o casamento de Alice. Mario chega em casa e Silvia fica surpresa. Pedro chega à agência. Petrônio está escondido ali.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Amor e Intrigas – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capitulo 171 – Petrônio vê Pedro chegando à agência. Ele se prepara para atirar, mas um grupo de pessoas se aproxima de Pedro. Pedro entra na agência e Petrônio o segue. Silvia tenta conversar com Mario, que a culpa por tudo que está acontecendo. Silvia chora desesperada. Bruno diz para Giuseppe que vai se vingar de Dorotéia. Dora diz para o filho tirar o ódio do coração. Bruno diz que é o ódio que o alimenta e que vai se vingar de Dorotéia e de Mario. Mario diz que não quer mais Silvia na casa dele. Felipe liga para Antonia. Alice chega à delegacia e pede para falar com o delegado. Petrônio pega o elevador para subir à agência. Paco espera ansioso por uma resposta de Eugênia. Ela diz que dará a resposta após a estréia da peça. Paco diz que não quer ser funcionário de Eugênia, mas marido dela. Eugênia pergunta se Paco ainda está saindo com Fabíola. Felipe fala com Antonia pelo telefone e diz que precisa conversar com ela. Eles combinam de ir jantar. Pedro chega à agência. Luciano visita Débora. Daniel vê Luciano e não gosta do que vê. Daniel manda Luciano sair da casa dele. Débora manda Luciano ficar e grita com Daniel. Pedro entra na sala de Mario. Nesse momento, Petrônio entra na agência, de arma em punho e manda todos na agência deitarem no chão. Todos ficam assustados. Fabíola e Ana se jogam no chão. Quando Pedro entra na sala de Mario, Petrônio aparece de arma em punho e manda todos deitarem no chão. Alice conta para o delegado que Petrônio foi até a casa dela e apontou uma arma para ela. Petrônio prende todo mundo no banheiro, menos Pedro. Petrônio bate em Pedro. Felipe chega apressado a agência. Alice, desesperada, pede para o delegado mandar alguns policiais até agência. O delegado diz para Alice ter calma e manda uma viatura ir até a agência. Petrônio aponta a arma para Pedro, que está no chão sangrando. Felipe chega, vê a cena e parte para cima de Petrônio. Eles trocam socos. Petrônio pega arma e aponta para Felipe. Ele dá um passo para trás e tropeça em Felipe. Felipe dá um soco em Petrônio. Petrônio consegue pegar arma e foge. Alice chega à agência e descobre que Pedro foi para o hospital. Alice vai ao hospital e dá de cara com Felipe.