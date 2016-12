Resumo da Novela Carinha de Anjo – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Carinha de Anjo no SBT



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Carinha de Anjo no SBT:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capítulo 021 – Estefânia aparece de surpresa no restaurante e pede desculpa para Cristóvão. Clipe da música “Oh, Happy Day“, na voz da irmã Fabiana, do coral com as meninas do colégio Doce Horizonte e das freiras. No final da apresentação musical que acontece frente ao colégio, a Madre Superiora diz através de um gesto com as mãos que adorou a performance. Emílio conversa com Dulce Maria no quarto. O menino diz que pediu para Zé Felipe chamar Cecília para ir até a cidade. Zé Felipe passa o recado para a irmã Fabiana. Rosana descobre que Dulce Maria está em sua casa. A carinha de anjo conta que se escondeu lá após as barbaridades que Nicole disse para sobre ela. Rosana revela para Gustavo que Dulce Maria está em sua casa, mas que prefere deixar a menina com Emílio neste momento, que está triste. Cecilia vai para a cidade depois de receber o recado de Fabiana. Beatriz (Ana Vitória Bastos) e Ricardo (Rodolfo Valente) dizem que vão embora do apartamento de Gustavo, pois muitas pessoas já sabem que eles estão lá. Flávio sai com Madalena (Andressa Lameu) após um ano. A garota estranha que seu ex-affair aparece, mas acaba contando para ele que o patrão dela, Murilo (Eduardo Semerjian), está desesperado com o desaparecimento da filha. Flávio aproveita a ida da mulher ao banheiro par pegar o número de celular do pai de Beatriz. Dulce Maria conversa com Cecília. Vitor chega ao Brasil. Estefânia telefona para Cristóvão e diz que não poderá jantar com ele. Para não jantar sozinho, o homem chama Silvana. Dulce Maria conta para Gustavo que está muito triste com a notícia do casamento do pai. Cecília diz para Gustavo que espera que ele tenha compreendido que a felicidade de Dulce Maria precisa vir sempre em primeiro lugar. Estefânia aparece de surpresa no restaurante e pede desculpa para Cristóvão.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capítulo 022 – Silvana fica irritada com Cristóvão ao saber que o jantar no restaurante era para Estefânia. Tia perucas aparece de surpresa no restaurante. Cristóvão passa mal. Nicole aparece no apartamento de Gustavo. O homem manda Nicole ir embora e voltar outro dia. Nicole fica irritada com a presença da irmã Cecília. Dulce Maria pede para que Cecília a leve para o colégio para não ficar junto de Nicole. Vitor está no mesmo restaurante que Cristóvão e Estefânia. O homem, que é chef de cozinha, fica encantado com a beleza de Estefânia e faz uma foto dela, de longe. Dulce Maria conversa com Tereza, que explica para a filha que ela precisa abençoar o casamento de Gustavo. A Madre Superiora diz que ou Cecília muda sua postura em relação a família de Dulce Maria, ou terá que deixar a vida religiosa. Juju conta para a mãe que Zeca fez uma música para ela. Rosana explica que quando um garoto faz uma canção para uma menina é por estar apaixonado. Juju diz que eles são apenas amigos. A vlogueira mostra para a mãe o clipe com a canção que Zeca fez para ela. Beatriz e Ricardo pedem para o Padre Gabriel celebrar o casamento dos dois, pois assim Murilo não poderiam fazer nada. Gustavo e Dulce Maria encontram Vitor no hotel para irem almoçar. Vitor conta que terá um food truck gastronômico. Vitor descobre que Gustavo é irmão da mulher que ele achou linda, Estefânia. Cecília pergunta para Diana como saber se o que sente por Gustavo é paixão. Diana diz que tudo o que ela sente é amor. Cecília diz que não pode e não sabe o que fazer. Diana aconselha ela a guardar segredo e pensar bem, pois isso pode mudar completamente a sua vida.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capítulo 023 – No videoclipe, Dulce Maria celebra o casamento de Gustavo com Tereza. E no final, a carinha de anjo entrega o buque de noiva para Cecília. Rosana revela para a Tia Perucas sobre todo histórico da família de Nicole e que ela não contou nada antes por estar sendo ameaçada por eles em relação a guarda da adoção de Emílio. Nicole vai até a empresa de Gustavo para pedir desculpa ao noivo. Nicole pede perdão de joelhos e Gustavo diz que aceita a desculpa da víbora. Nicole inventa que Haydee está com problema no coração e por isso vai precisar viajar por um mês para que ela faça exames. A mulher pede para que antecipem a festa de noivado. Gustavo fica feliz. No colégio, as meninas maiores fazem cabo de guerra com as meninas menores, lideradas por Dulce Maria. Cecília conta para a Madre Superiora que não quer sair da cidade neste momento, pois sua irmã está chegando em Doce Horizonte. Gustavo conta para o Padre Gabriel e Tia Perucas que fará uma festa de noivado com Nicole. Estefânia acha um absurdo e revela que Rosana contou como a família de Nicole não presta. Gustavo diz que Rosana não é confiável e vai embora. Dulce Maria sonha mais uma vez com Tereza, as duas cantam e dançam antes de conversar. Vitor convida Estefânia, que foi até um restaurante para comer com Cristóvão, para jantar com ele e Gustavo. Estefânia agradece, mas não aceita. Cristóvão chega. Tia Perucas conta para Cristóvão que Silvana é apaixonada por ele. O homem conta que não sente nada pela secretária, apenas pela Tia Perucas. Nicole vai até o colégio Doce Horizontes para pedir desculpa para a garota. A mulher é recebida pela Madre Superiora, mas antes é ríspida com Pascoal. Gustavo avisa que a festa de noivado dele será no salão de festas do condomínio. Gustavo conta para Estefânia que Vitor ficou bem interessado nela.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capítulo 024 – Nicole pede desculpa para Dulce Maria, mas faz pouco caso. Flávio telefona para Murilo e diz que sabe aonde está sua filha. Flávio conta que irá retornar mais tarde para dizer quanto quer em troca da informação. Estefânia conversa com Rosana e diz que precisam contar para Gustavo sobre quem é Nicole e sua família antes do casamento. Cecília chora ao saber através de Fabiana que Gustavo e Nicole farão uma festa de noivado. Zeca revela para o pai que gosta de Juju, mas que está confuso com seus sentimentos. Vitor irá jantar na casa de Gustavo, mas pede para cozinhar para eles. Cecília faz uma oração e pede para que o casamento de Gustavo e Nicole não aconteça. Rosana revela para Gustavo que está sendo chantageada por Haydee e Flávio para que ela não conte o que sabia sobre eles. Madre Superiora conta sem querer sobre a festa de casamento de Nicole. Dulce Maria fica triste e chora.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capítulo 025– Estefânia vai até o colégio Doce Horizonte para saber como Dulce Maria está após Nicole contar do noivado para a carinha de anjo. Cecília diz que Estefânia precisa conversar com a Madre Superiora. Juju pergunta para Gustavo se Zeca pode fazer um show na festa de noivado dele. Gustavo gosta da ideia e negocia o valor. A Madre Superiora explica para a Tia Perucas que Nicole não contou nada para Dulce Maria sobre ser uma festa de noivado. A Madre diz ainda que Nicole é mal educada e que se Dulce não quiser ir na festa poderá ficar no colégio. No apartamento, Estefânia conta Gustavo o que aconteceu e que Dulce Maria não estará na festa de noivado. Juju conta para Zeca que fechou o primeiro contrato de trabalho dele para cantar profissionalmente na festa de noivado de Gustavo. Zeca e Inácio chegam no apartamento para ensaiar na festa de casamento. Dulce e Zé Felipe ficam no colégio junto com as freiras no sábado. Flávio telefona para Murilo e pede uma quantia em dinheiro vivo na troca da informação de onde está Beatriz. Dulce e Zé Felipe brincam no chiqueiro. Murilo descobre que a filha está escondida na casa de Gustavo. Juju tira fotos com Zeca momentos antes da festa de noivado começar. Os convidados começam a chegar na festa. Murilo vai acompanhado da polícia até o apartamento de Gustavo e se depara com Beatriz e Ricardo.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capítulo 026 – Haydee e Nicole chegam na festa de noivado, aonde até a imprensa está. Nicole reclama da música de Zeca. Murilo (Eduardo Semerjian), acompanhado da polícia, pai de Beatriz (Ana Vitória Bastos), diz que Ricardo (Rodolfo Valente) é um criminoso e que Gustavo mentiu para ele, acobertando um sequestro. O policial Ribeiro leva Ricardo para a delegacia. Gustavo decide acompanhar o homem e deixar de lado sua festa de noivado. No colégio Doce Horizonte, as irmãs Fabiana e Cecília brincam com Dulce Maria de guerra de travesseiros. Haydee cancela a festa de noivado e dispensa os convidados. Beatriz descobre que Murilo irá mandá-la para a Europa e só após isso que ele sairá da delegacia. Nicole fica irritada com tudo que aconteceu e diz para a mãe que não irá ver Gustavo na delegacia, mas sim viajar. Gustavo e Ricardo estão presos na delegacia enquanto o delegado Peixoto investiga tudo. Fabiana conta para Dulce Maria e Cecília que o noivado não aconteceu. As duas comemoram, porém Fabiana continua e revela que Gustavo está preso. Padre Gabriel aconselha Dulce Maria a rezar. O advogado Cristóvão não consegue libertar Gustavo, pois Murilo é muito influente na polícia. Flávio vai até a delegacia e finge preocupação com Gustavo, pra quem inventa que Nicole está triste e Haydee com problemas cardíacos. Gustavo promete que irá enviar dinheiro para Nicole assim que puder para custear a viagem em prol da saúde da mãe dela. Fabiana sugere que Dulce Maria conversa com Murilo para que ele retire a acusação contra Gustavo e Ricardo.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capítulo 027 – Madre Superiora autoriza que irmã Cecília leve Dulce Maria até a casa de Murilo Rossi. Dulce Maria diz que Murilo não entende nada de amor e o homem fica irritado. Beatriz toma frente da situação e diz que o pai nunca se preocupou com o que ela quer. Murilo reflete suas ações e percebe que na verdade tem medo de perder as pessoas que ama. Murilo vai até a delegacia e pede desculpa para Gustavo e Ricardo. O homem revela que mudou de ideia graças a irmã Cecília e Dulce Maria. Enquanto isso, Dulce Maria conversa com Tereza em seus sonhos. Madre Tereza conta para a carinha de anjo que o pai dela já está solto. Gustavo liga para Dulce Maria e diz que ela e Cecília estão convidadas para jantarem com ele na casa de Murilo. Madre Superiora não permite a ida de Cecília. Vitor vai comemorar com Estefânia que já possui a chave de seu apartamento novo.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capítulo 028 – Murilo para Beatriz e Ricardo que eles podem se casar com sua aprovação. Padre Gabriel fará o casamento do casal. Madre Superiora pede para que Fabiana ensaie o coral para se apresentar no casamento. Haydee liga para Flávio e pede para que ele fique de olho em Gustavo. Cecília conta que a ideia de Frida foi aprovada para que casa sala tenha um representante de classe. Para isso, será necessário que apenas três pessoas por sala podem se candidatar. Gustavo diz para Vitor que encontrou a mulher ideal, mas que ela é uma mulher impossível. Frida, Bárbara e Dulce Maria são as candidatas. Dulce sonha com a mãe, como se treinasse para pedir votos. Todos terminam os preparativos da festa de casamento de Beatriz e Ricardo, que vai acontecer em Doce Horizonte. Padre Gabriel escuta o final da reza de Cecília, em que pede para que não sinta aperto no peito ao encontrar Gustavo. O padre diz para ela ficar tranquila, pois Deus nunca abandona quem é de bem.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capítulo 029– Acontece o casamento de Beatriz e Ricardo, sob o som do coral das irmãs. Cecília se emociona com a cerimonia. Dulce Maria entra com as alianças. Cristóvão e Vitor disputam a atenção de Estefânia. Gustavo elogia Cecília. Beatriz joga o buque de noivas, que cai na cabeça de Cecília. Na sequencia o buque cai nos braços de Estefânia.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Carinha de Anjo – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capítulo 030 – Estefânia diz para Gustavo que depois do que ela viu no casamento, Cecília está confusa sobre seus sentimentos em relação a Gustavo. O homem diz que ela vai ser freira e que ainda não desistiu de Nicola. Silvestre avisa que conseguiu uma mulher para trabalhar na casa de Vitor, trata-se de Solange. Haydee faz um exame cardíaco para comprovar para Gustavo a farsa da viagem. Cecília vai desabafar com Diana sobre estar a todo tempo pensando em Gustavo. Enquanto isso, Gustavo descobre que sua empresa foi roubada e que a partir deste momento a empresa, Rey Café, passa pelo maior problema financeiro de sua história. Dulce Maria escuta a conversa e vai conversar com Juju. Vitor se declara para Estefânia, lhe pede em namoro e a beija. Gustavo ensina Dulce Maria a contar moedas. Cecília escreve uma carta para sua irmã, Fátima, que está chegando em Doce Horizonte. Estefânia conta para Cristóvão que está namorando com Vitor.