Resumo da Novela Cheias de Charme – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Cheias de Charme na Globo



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Cheias de Charme na TV Globo:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 066 – Brunessa fica intrigada com a suposta afinidade entre os Werneck e os Sarmento. Elano afirma a Kleiton que não vai se declarar para Cida enquanto ela estiver apaixonada por Conrado. Lygia apresenta melhora e todos comemoram. Rosário termina a música que compôs para Inácio. Fabian decide se encontrar com Rosário antes de viajar. Morvan rouba a estátua de Chayene. Elano decide denunciar Sarmento. Otto convida Penha para ir à festa de lançamento do seu condomínio. Marisete e Sarmento encaram Elano. Elano fica aliviado ao saber que Marisete não revelou seu segredo. Rosário diz para a imprensa que não está namorando Fabian. Inácio pensa em Rosário durante o treino com Dinha. Lygia se desculpa com Samuel. Rebello demonstra sua insegurança para Conrado e Sarmento. Chayene não deixa Socorro viajar com ela. Elano conta para Penha que Sarmento e Conrado estão tentando dar um golpe em Otto. Chayene diz a Laércio que tem um plano para se livrar de Arruda e ficar com Fabian. Epifânia avisa a Socorro que deu seu endereço para um antigo namorado. Cida descobre o endereço da festa de Otto. Humberto conta para Conrado que ouviu Elano falar sobre a operação Beabá. Sarmento proíbe Elano de entrar na festa. Chayene arma para que Arruda se interesse por Simone. Penha entra na festa e Máslova tenta impedi-la de falar com Otto. Conrado tenta subornar Elano, os dois discutem e Sarmento manda os seguranças prenderem o irmão de Penha.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 067 – Otto exige que soltem Elano e vai com ele até o escritório. Elano conta tudo que sabe para o empresário e Otto diz que vai destruir a reputação de Sarmento. Morvan chega à casa de Chayene para falar com Socorro. Arruda marca um jantar com Simone e Fabian não gosta. Niltinho avisa a Rodinei que a Borralho Crew está chateada com ele. Cida fica dividida entre Elano e Conrado. Otto desabafa com Penha. Sônia desaprova as atitudes de Sarmento. Simone se encontra com Arruda. Chayene chama Fabian e Laércio fotografa o galã no quarto da cantora. Otto avisa a Máslova que Conrado será investigado pela Polícia Federal. Elano e Cida se beijam.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 068 – Cida pede um tempo a Elano, mas confessa para Penha que está confusa com seus sentimentos. Otto expulsa Máslova de sua casa. Chayene consegue seduzir Fabian. Socorro e Morvan aproveitam a casa de Chayene, enquanto Zaqueu dorme. Celso estranha ao ver a estátua de Chayene na frente da mansão da cantora. Lygia sai da UTI e se emociona ao falar com Manuela. Sarmento e Conrado ficam nervosos com a chegada de agentes federais no escritório. Otto diz para Ivone que assinará sua carteira. Lygia elogia Elano por ter denunciado Sarmento. Socorro declara seu amor por Chayene para os repórteres e estraga os planos da patroa. Tom comunica às Empreguetes que elas farão uma turnê pelo Brasil.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 069 – Tom tenta convencer Cida e Penha a aceitarem a turnê. Otto convida Elano para ser seu advogado e o acompanhar nas visitas a suas obras pelo mundo. Máslova se muda para a mansão dos Sarmento e Sônia entra em pânico. Socorro é obrigada a prestar queixa contra Chayene. Elano e Cida se beijam novamente. Chayene demite Socorro. Fabian culpa Simone por ter ficado com Chayene. Chayene recebe uma intimação para depor por causa de Socorro. Penha avisa a Lygia que Jurema trabalhará com ela. Inácio se surpreende ao ver Rosário no bufê. Liara começa a filmar os grafiteiros da Borralho Crew. Lygia volta para casa. Cida e Elano se divertem juntos. Dinha e Inácio se beijam.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 070 – Sandro se faz de vítima para conseguir ficar na casa de Penha. Rosário mostra seus contratos para Sidney. Otto assina a carteira de Ivone. Laércio chama Naldo para trabalhar no lugar de Socorro. Sarmento se desespera com a saída dos clientes do escritório. Penha apresenta Jurema para Lygia. Conrado procura Cida. Penha incentiva Lygia a contar para Samuel sobre seu pai. Socorro pede para trabalhar com as Empreguetes. A mansão dos Sarmento entra em decadência. Conrado vê uma foto da turnê das Empreguetes. Elano avisa que vai demorar a voltar da viagem com Otto. Laércio avisa Chayene que a audiência foi marcada. As Empreguetes se apresentam no Programa do Faustão.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capitulo 071 – todos ficam impressionados com o novo visual das Empreguetes. Sandro se incomoda quando Penha afirma que não é casada. Valda conta para Cida sobre a decadência dos Sarmento. Tom orienta Chayene a aceitar um acordo com Socorro. Rodinei é contra seu Messias não cobrar a dívida dos Sarmento. Sarmento conta para Sônia que o escritório será fechado e que ele pode perder seu registro. Humberto pede ajuda a Lygia para conseguir um emprego. Os grafiteiros da Borralho Crew gostam do vídeo feito por Liara. Cida conversa com Elano. Sandro tenta seduzir Penha. Conrado flagra Isadora tentando pegar dinheiro em sua carteira e eles discutem. Rosário vai ao orfanato e se emociona com a homenagem que recebe. Sandro pensa em inscrever Patrick em um concurso de dança. Fabian aparece no orfanato e surpreende Rosário.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capitulo 072 – Rosário fica encantada com Fabian. Heraldo percebe o entrosamento entre Inácio e Dinha. Ruço não concorda que Sandro inscreva Patrick no concurso de dança sem consultar a ex-mulher. Penha pede para Lygia defender Socorro na audiência contra Chayene. Sandro convence Patrick a não contar para a mãe que vai participar do concurso. Rodinei cobra a conta dos Sarmento para Sônia na frente de todos na mercearia. Fabian se oferece para ajudar Rosário a procurar um apartamento. Cida convida Valda para jantar. Sônia demite Liara. Chayene tira satisfações com Fabian e Rosário não gosta. Penha chega em casa com seu carro novo e todos se divertem. Dinha chama Inácio para sair. Máslova se convida para ir a um jantar com os Sarmento e Sônia fica irritada. Cida vai ao mesmo restaurante que os Sarmento e Sônia se surpreende ao ver Valda com um vestido igual ao seu.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capitulo 073 – Maria Helena reconhece Cida e a cumprimenta. Alana reclama do colégio para Penha. Humberto se preocupa com a conta do restaurante. Cida exige que Valda vá morar com ela. Maria Helena insiste para que Sônia tire uma foto com Cida e Valda. Isadora sofre com o desprezo de Conrado. Sônia culpa Sarmento pelo rebaixamento em seu padrão de vida. Isadora fica tensa ao saber que Cida pode comprar um apartamento no Casagrande. Humberto orienta Chayene a aceitar um acordo com Socorro. Brunessa pede para Sônia pagar seu salário com artigos da Galerie. Sarmento perde a paciência com Rodinei e paga a conta para Messias. Conrado pensa em Cida. Chayene se consulta com Madame Kastrup. Socorro decide devolver o dinheiro que ganhou para Chayene. Cida vê Conrado tentando reaver o dinheiro de um relógio que comprou.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capitulo 074 – Conrado tenta se aproximar de Cida. Socorro fala para Chayene que colocará em prática o plano para acabar com as Empreguetes. Conrado pensa em Cida. Penha acredita que Cida ficará com Elano. Rodinei avisa aos grafiteiros que vai para Berlim. Sarmento teme perder sua licença para advogar. Socorro vê Sandro ensaiando com Patrick e conta para Penha. Ariela sente contrações e é levada para a maternidade. Penha exige que Sandro comece a trabalhar no Chopeokê. Socorro sorri ao ver Rosário irritada com Penha. Rodinei pensa em chamar a Crew para denunciar o processo contra Sarmento. Socorro avisa a Chayene que as Empreguetes e Fabian estão indo para o orfanato. Nasce o bebê de Ariela. Chayene diz que está grávida de Fabian.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Cheias de Charme – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capitulo 075 – Fabian se irrita com Chayene. Inácio arruma o buffet para o show das Empreguetes. Sarmento elogia Sônia. Penha e Cida ficam espantadas com a notícia da gravidez de Chayene. Inácio vê Rosário no palco e fica encantado. Socorro fotografa Fabian dando flores para Rosário e manda para Chayene. Tom elogia Patrick e Sandro fica orgulhoso. Laércio divulga as fotos que tirou de Fabian entrando e saindo do quarto de Chayene para a imprensa. Sandro fala com Gentil sobre Patrick. Fabian pede para Chayene se consultar com um médico de confiança dele. Sidney sofre ao se despedir de seu antigo apartamento. Sônia encontra o cofre vazio e tem uma crise. Sandro mente para Penha. Inácio vê Rosário no palco.