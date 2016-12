Resumo da Novela Chiquititas – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Chiquititas no SBT



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Chiquititas no SBT:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Chiquititas – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 070 – Os meninos e Pata se juntam aos demais e levam uma bronca da Ernestina. Na casa de Carol, Gabi se acalma. Junior conversa com Carol que não entende a reação da irmã. Carol diz que parece uma reação motivada por algum estímulo que ela já viveu e pergunta ao namorado se Gabi já esteve grávida. Junior diz que até onde sabe não, mas que sua família esconde tudo. Carol, que está prestes a se formar em psicologia, diz que o comportamento de Gabi indica que ela passou por um grave trauma. No Café Boutique, os funcionários estranham que José Ricardo Almeida Campos convocou todos os empresários da empresa pra uma reunião de ultima hora e urgente. Na sala de José Ricardo, Armando diz que Junior não participará da reunião por estar de folga e que ainda deixou várias coisas pendentes, mas que ele mesmo resolveu tudo. José Ricardo avisa aos empresários que um crítico irá ao Café pra avaliar a loja para o prêmio de melhores do ano. Armando diz que cuidará pessoalmente pra que tudo corra bem. Na hora do jantar com os franceses, Pata mastiga com a boca aberta, Mosca diz que a comida francesa não é bonita, Binho fala gírias e Rafa arrota. Tudo faz parte do plano deles para que o casal desista de adotar Pata. Carmen fica horrorizada com o comportamento deles, mas disfarça. José Ricardo avisa os funcionários sobre o crítico que irá ao Café Boutique no dia seguinte. Ele lembra que se vencerem serão o único café a vencer por 7 anos seguidos. De volta ao jantar do orfanato, Rafa solta pum e Mosca arrota. Carmen perde o controle, bate na mesa e grita: “chega!”. A diretora percebe que passou do ponto e pede com gentileza pros órfãs terem boas maneiras. Os franceses vão embora assustados com o comportamento das crianças. Carmen grita com todos que eles estão tentando arruinar a imagem dela com a alta sociedade e como diretora. Carmen diz que irá castigá-los com a limpeza da cozinha e que se isso voltar a se repetir ela irá transferir um por um pra abrigos diferentes. Pata, Rafa, Binho e Mosca cumprem o castigo e limpam a cozinha. Clipe de cena da música “Palco”. Na hora de dormir, Rafa nota que Mosca está com mais pelos debaixo do braço. Rafa diz que tem mais que o amigo. Os dois brincam com Binho, que ainda não possuí pelos. Na manhã seguinte, Mili acorda e vai correndo pro banheiro preocupada. As meninas estranham. Mili vai até o quintal e tenta lavar o shorts que dormiu. Ernestina aparece e pergunta o que a menina faz ali. Mili tenta disfarçar e diz que estava apenas lavando uma roupa de dormir que sujou, mas que já vai pra dentro. As crianças voltam da escola e combinam de ir ao quintal pra brincar de mangueira. Carol aprova a ideia e Mili fica preocupada. Chega ao Café Boutique o crítico.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Chiquititas – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 071 – As meninas colocam biquíni pra irem brincar no quintal. Mili diz que irá de shorts. No Café Boutique, Armando insiste demais em agradar o crítico. Maria Cecília não sabe o que fazer. Eduarda chega ao local e senta-se à mesa do crítico pra puxar assunto. O homem se incomoda. Em outra mesa, um rapaz pede pra Letícia lhe servir algo que ela ache que irá surpreendê-lo. A garçonete fica admirada com o jeito gentil do cliente. As crianças esperam encher a piscina enquanto comem churrasco. No Café Boutique, o homem levanta e diz que Armando é muito chato. Ele pede desculpa ao senhor Rui (nome do crítico). O homem diz que não é crítico e muito menos se chama Rui. Armando se pergunta quem é o crítico então. Enquanto isso, o outro rapaz agradece Letícia pela indicação e diz que adorou o café. Ela diz que é um prazer ver os clientes satisfeitos e ele garante que voltará mais vezes. No orfanato, as crianças insistem pra Mili entrar na piscina. A garota se irrita e diz que já disse que não. Mili sai correndo. Carol estranha o comportamento e vai atrás da pequenina pra checa o que acontece. Mili diz que virou mocinha e que está com vergonha. Carol aconselha, explica e acalma Mili. A garota diz que não quer que ninguém descubra isso. Carol diz que ajudará ela, mas que isso é uma coisa boa e é sinal de que ela está crescendo. No pátio, as meninas conversam e acham que Mili virou mocinha. Todas decidem disfarçar e esperar que Mili conte quando achar melhor. Bia não aguenta e assim que Mili chega ao pátio pergunta na frente das demais se ela virou mocinha. Mili pergunta como elas sabem. As meninas conversam enquanto os chiquititos comem hambúrguer. No Café Boutique, Armando chama à atenção de Armando pela falha. No orfanato, as meninas conversam com Mili pra saber como é virar mocinha. Os meninos escutam a conversa atrás da porta e ficam achando que Mili está com uma grave doença. Os meninos dizem que precisam ajudar Mili. Eles questionam as meninas sobre o que Mili têm. As Chiquititas dizem que prometeram guardar segredo e não dirão nada. Mosca vai ao quarto das meninas para falar com Mili. A garota corre pra guardar seu pacote de absorventes antes dele entrar. Mosca diz que Mili pode confiar nele, mas a menina se nega a dizer. A garota vai descer a escada pra falar com Carol e é surpreendida com Rafa, que com preocupação lhe ajuda. Binho leva um pedaço de bolo pra Mili, que agradece, mas não come. Binho acha que esse é sinal de que ela está muito mal. Mili conversa com Carol, fala que os meninos estão estranhos e que está com medo deles descobrirem que virou mocinha. Carol diz que eles devem estar desconfiados, mas não sabem de nada. Mili diz que a barriga dela está doendo e Carol explica que isso é normal. Mili responde que é normal porque não é a barriga de Carol que está doendo. A estudante de psicologia diz que ela está respondona, mas que isso também é normal. Mili pede desculpa e diz que está um pouco nervosa. Os meninos acham que Mili vai morrer e que ninguém conta nada pra eles. No quarto das meninas, os meninos levam flores pra Mili. Eles dizem que sabem que ela vai morrer em poucos dias. As meninas gargalham, pois os meninos confundiram tudo o que escutaram escondidos atrás da porta. Mili decide contar a verdade pra eles e revela que virou mocinha. Na mansão dos Almeida Campos, chega à prima de Carmen com o filho. Trata-se de Mariana (Claudia Cavalheira) com o filho Eduardo (Filipe Bragança) – estreia do personagem Duda. O garoto vê Gabi e pergunta: “essa que é a prima louca?”. Mariana repreende o filho. Valentina os leva até o quarto de visita. Mais tarde, Mariana conta pra Carmen que irá pra Europa a trabalho e deixará Duda, o Eduardo, com eles. O menino faz constantes malcriações e responde a própria mãe. No orfanato, Mosca pede desculpa pra Mili por ter feito a amiga contar seu segredo.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Chiquititas – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 072 – na mansão dos Almeida Campos, Duda acorda tarde e reclama com Valentina que o café da manhã já foi tirado da mesa. Valentina explica que foi tirado a pouco tempo, pois já está quase na hora de servir o almoço. O garoto responde grosseiramente pra governanta, a chama de velha e ordena que lhe sirva. Valentina pede mais respeito e que se ele quiser que vá sozinho até a cozinha se servir. Duda continua na postura arrogante. No Café Boutique, Maria Cecília avisa aos funcionários que a loja venceu o concurso e que com isso, atingiram a marca de 7 vitória consecutivas, o que é um marco. Todos comemoraram que o crítico, no fim das contas, foi atendido e bem por alguém. Maria Cecília diz que ele fez uma matéria elogiando a comida, bebida e principalmente o atendimento. Ao lerem a matéria, Tobias e Clarita lembram Letícia que o crítico trata-se do rapaz que ela atendeu e que se encantou por ela. Na mansão dos Almeida Campos, Duda come na sala e deixa toda mesa suja. O menino diz pra Valentina que a cozinheira é uma lerda e que ela é uma velha chata. A governanta diz pra Carmen que não possui condições de cuidar desse moleque. José Amando diz pra diretoria do Café Boutique que fará uma festa em sua casa pros mais íntimos e assim comemorar a premiação. Armando diz para o empresário que é bom convida a imprensa. José Ricardo concorda e lembra que não podem deixar de convidar o crítico, Rui Salgado. Carmen chega ao orfanato e apresenta Eduardo as crianças. A diretora diz que o menino é filho de sua prima e que ele passará um tempo na cidade e o dia no orfanato. Carmen pede pra que Mili apresente o orfanato para o menino. Duda faz questão de diz olá para as meninas. Mosca fica com ciúmes, pois Vivi e Cris que estavam disputando sua atenção o deixam de lado pra reparar no novo garoto. Duda manda Mili fazer logo o que Carmen mandou e lhe apresentar o orfanato. Mesmo insatisfeita com a maneira que ele falou, Mili apresenta o local. Vivi e Cris vai atrás deles. Mosca comenta com Pata que achou o garoto muito folgado. Bia também não gosta do comportamento do menino. Na cozinha, Duda destrata Chico e gera fúria dos outros pequeninos. No Café Boutique, Armando diz pra Tobias, Clarita e Letícia que José Ricardo fará uma festa pra comemorar o prêmio e bom atendimento da loja. Os funcionários acham que serão convidados, mas o vilão fala sarcasticamente que eles estão convidados sim, mas a trabalhar. Ele corrige a informação e lembra que na verdade estão intimados, inclusive o entregador – Beto. No orfanato, as crianças notam que Mosca está com ciúmes do Duda. Tobias está com medo de encontrar Eduarda na festa. A mãe de Maria Cecília, Eduarda, diz pra José Ricardo que a filha pode levar Tomás Ferraz, namorado da filha, pra cantar na festa (na verdade é Tobias que se faz passar pelo cantor português Tomás Ferraz). Maria Cecília avisa Tobias que ele precisará ser ele mesmo é o Tomás Ferraz ao mesmo tempo na festa. No orfanato, todos estão sentados a mesa pra almoçar. Mili vai se sentar a mesa, quando Duda puxa a cadeira e ela cai no chão. Mosca sobe em cima da mesa e pula na frente do garoto. Mosca puxa Duda pelo colarinho e grita se o menino está maluco em fazer isso com ela. Todos olham assustados pra cena. Carol e Chico apartam a briga. Duda se recusa a pedir desculpa e sai do local. Bia diz que foi engraçada a cara da Mili e Binho concorda. Mosca grita com Binho. Na sala, Ernestina diz: “moleque, tira o pé do sofá”. Duda responde quem ela pensa que é pra falar assim com ele. Ernestina ri e lhe chama de moleque folgado. Duda lhe chama de empregada, diz que é um Almeida Campos e que pode fazer o que quiser no orfanato idiota. Ernestina ri, diz que não sabia e pede perdão. Carmen manda Eduardo tentar se enturmar com os órfãos, pois ele não vai pra casa na hora que quiser. Na sala, o rapaz mostra seu smartphone e chama a atenção de todas as meninas. Mosca chama Rafael Binho para irem ao pátio. Os três conversam sobre Duda. Enquanto isso, Eduardo mostra pras meninas um clipe da música “Bom, Bom, Bom”, de Carrossel. Mili não se empolga pra ir assistir. Duda fica rodeado de meninas. Mosca vê a cena e fica com mais ciúmes. Mili agradece por ele ter lhe defendido. Na manhã seguinte, Cris e Vivi comemoram que Duda aceitou elas no FriendBook (rede social). As crianças saem do orfanato para irem a escola e são avistadas por Paçoca (Rafael Miguel). O menino de rua aproveita a ocasião e bate na porta do orfanato. Ernestina atende e deixa o menino entrar. Paço diz ser amigo de Rafa, Mosca e Binho. O garoto, sem que Ernestina veja, rouba objetos do orfanato. Tobias diz pra Beto que está nervoso com a festa que terá na mansão dos Almeida Campos. Carmen coordena a decoração da mansão pra festa de mais tarde. Duda vai ao quarto de Gabi e vê que a prima desenha muito bem. Valentina vai ao local e pede que o menino saia de lá. A governanta observa que Gabi está recuperando a memória, pois desenhou ela mesma segurando um bebê.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Chiquititas – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 073 – Paçoca (Rafael Miguel) entra no quarto dos meninos, pula em cima da cama e rouba alguns brinquedos pequenos que cabem no bolso. O garoto de rua ainda diz que Mosca, Rafa e Binho (seus antigos rivais na rua) estão “numa boa”. Paçoca entra na diretoria do orfanato e procura o dinheiro que deve ter no local, mas se assusta ao ouvir Ernestina chamá-lo. O garoto vai até a sala, diz que estava procurando o banheiro e por isso saiu da sala. Paçoca diz que precisa ir embora, pois os chiquititos estão demorando muito. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen tenta falar com Duda, que está com fones de ouvido escutando música. Ela se irrita e arranca os fones dele. Eduardo diz pra tia que os velhos são tão chatos que lhe fazem ser respondão. No quarto de Gabi, Valentina canta pra mulher, que sofre de um profundo bloqueio psicológico derivado de um trauma. Carmen entra no quarto e elogia a arrumação de Gabi, mas questiona porque de tudo isso. Valentina diz que Gabi sempre gostou de festa. Carmen diz que ela não irá pra festa e que o jantar de Gabi será servido no quarto. No orfanato, Ernestina conta para as crianças que Paçoca esteve lá. Os meninos ficam irritados e preocupados com o que o garoto possa ter feito. Binho nota que os carrinhos de sua coleção foram roubados. Mosca percebe que até o chinelo velho o Paçoca pegou. Começa na mansão dos Almeida Campos o jantar de comemoração do sétimo prêmio do Café Boutique. Duda continua a ser indisciplinado, o que irrita Carmen. Junior chega com a namorada, Carol. Os funcionários do Café Boutique trabalham na festa e servem os convidados. Tobias, o barista, está com medo que Eduarda perceba que ele é Tomás Ferraz. Na porta do orfanato, Paçoca e mais três amigos de rua conversam sobre como colocar um plano de roubo no orfanato em prática. Eles vão aproveitar que Ernestina está sozinha no local com as crianças. Dentro do orfanato, as chiquititas assistem a um filme de terror e Ernestina fica com medo. Na festa dos Almeida Campos, Tobias passa por Eduarda com taças em frente ao rosto pra disfarçar. José Ricardo Almeida Campos deixa Eduarda falando sozinha ao perceber que Cintia acaba de chegar à festa. No orfanato, as crianças escutam um barulho na parte de fora. Ernestina vai verificar, mas não vê nada no quintal. Ela escuta um barulho na calçada e vai verificar. A zeladora percebe que o vaso de Chico está quebrado. Ernestina nota a presença de pessoas atrás de si, que são os meninos de rua liderados por Paçoca, que diz: “com saudades de mim”. Ernestina tenta gritar socorro e as chiquititas ouvem de dentro do orfanato. As crianças ficam preocupadas. Tati tranca a porta achando que é a Múmia do filme de terror que estão assistindo. Todos estão preocupados com Ernestina. Na parte de fora, os meninos seguram Ernestina a força. Os trombadinhas conseguem entrar no quintal do orfanato e levam Ernestina para a parte de trás do orfanato, onde lhe amarram de forma hostil. A zeladora fica desesperada. Enquanto isso, na festa, José Ricardo Almeida Campos agradece a presença de todos, diz que está feliz com o prêmio e aproveita a ocasião para anunciar que Cintia é sua namorada. Todos ficam chocados e Carmen se engasga com a bebida. Tobias vai servir Eduarda com lenço no rosto e diz que é porque está gripado. Junior e Carol vão procurar Gabi. No quarto dela, o casal pergunta pra Valentina por qual motivo ela não está na festa. Valentina diz que foi ordem da Carmen. Carol nota vários desenhos que Gabi fez dela mesma gravida e segurando um bebê. No orfanato, Cris vai espiar na janela. Paçoca grita e chama Mosca. Ele disfarça e diz que está com fome e frio. Os meninos avisam que Paçoca não é boa pessoa, deve estar querendo arrumar problemas e que por isso não é pra ninguém abrir a porta. Paçoca inventa que Ernestina saiu correndo pela rua e por isso não está lá. Mosca diz que não irá abrir a porta. Paçoca diz que ele e sua galera entrarão de qualquer jeito no orfanato. As crianças decidem ligar pra Carol e Junior pra pedir ajuda, mas percebem que a linha telefônica foi cortada. Cris chora e Mili, Ana e Tati a levam pra tomar água na cozinha. Mesmo toda amarrada, Ernestina tenta chamar atenção das crianças derrubando uma lata, mas em vão. Rafa tem uma ideia e conta pras Chiquitias. Na festa, Junior e Carol levam Gabi até a sala. Carmen chama Junior de canto e pergunta por que a levou até lá. Junior diz que ela tem o direito de participar e que ele não sente vergonha da irmã. Carmen diz que tem certeza que isso é ideia de Carol, que responde que está apenas tentando ajudar. Maria Cecília diz para Eduarda, Cintia e José Ricardo, que seu namorado, Tomás Ferraz, deve estar para chegar. Tobias escuta e vai se arrumar. Mosca explica como será colocado em pratica o plano pra conter o roubo no orfanato.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Chiquititas – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 074 – as crianças colocam o plano em ação e em todas as entradas do orfanato colocam armadilhas. Na parte de fora, Paçoca decide entrar no orfanato pela janela dos quartos com um de seus amigos. Os outros dois garotos entraram pela porta dos fundos. Na festa da mansão dos Almeida Campos, Tomás Ferraz chega e é apresentado pra José Ricardo. O empresário diz que o rosto dele é familiar (trata-se de Tobias disfarçado de Tomás Ferraz). Eduarda fala que teve a mesma sensação, mas que deve ter sido de alguma revista. No orfanato, um dos meninos se desequilibra na escada e cai em cima de Paçoca. Nos fundos, um dos garotos tentar entrar pela cozinha, mas quando abre a porta um balde de brigadeiro cai sobre ele. Mosca e Rafa aproveitam a situação e dão uma panelada na cabeça do ladrão, que cai no chão. Binho e as meninas interrogam o garoto pra saber onde está Ernestina. O crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti) que premiou o orfanato chega à festa. Letícia sente uma forte dor de cabeça e preocupa Clarita. No orfanato, um dos meninos de rua consegue entrar, só que rola escada abaixo dentro do orfanato com as bolinhas que as meninas aviam deixado nos degraus. As meninas aproveitam e lhe prendem. E assim acontece com os demais, menos Paçoca que ainda está do lado de fora. Tobias está sofrendo pra mandar a dupla identidade. Como Tomás Ferraz ele diz pra Eduarda que em breve lançará um novo clipe. No orfanato, finalmente as crianças avistam Ernestina pela janela e decidem resgatá-la. Binho e Rafa levam Ernestina enquanto Mosca vai enfrentar Paçoca na frente do orfanato. Os dois brigam e Paçoca joga terra nos olhos de Mosca. Rafa e Binho aparecem pra ajudar o amigo. Paçoca é imobilizado no Chão. Mosca aproveita para pegar de volta seu tênis, que Paçoca estava vestindo. Paçoca consegue fugir. Ernestina chama a policia que leva os outros três ladrões mirins presos. Chico, Carol, Junior e a diretora Carmen voltam ao orfanato e ficam preocupados ao saber de todo o ocorrido. Mais tarde, na casa de Carol, Tobias combina com a amiga, Beto e Clarita sobre a gravação do videoclipe de Tomás Ferraz. Na manhã seguinte, Carmen leva uma empresa de segurança pra instalar alarmes, grades nas janelas e cercas elétricas no orfanato. Junior busca Mili no orfanato e a leva pra ver Gabi. No caminho, os dois conversam sobre Duda. Junior explica que o garoto é muito sozinho e sempre é deixado pela mãe, que está em constantes viagens a trabalho. Mili não sabia disso e fica com pena do garoto.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Chiquititas – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capitulo 075 – no Café Boutique, Letícia se sente mal e diz que está enjoada. Clarita e Tobias se preocupam, mas Letícia diz que deve ser apenas uma gripe e sai pra descansar. Maria Cecília chega ao lugar e diz pra Tobias que ninguém notou que o cantor português Tomás Ferraz e ele são a mesma pessoa. A supervisora e namorada do barista diz que apenas sua mãe, Eduarda, está cobrando o videoclipe do Tomás. Tobias diz pra namorada que com a ajuda da Letícia, Beto e Clarita conseguirá gravar o clipe. No orfanato, as crianças chegam da escola e o assunto é que Mosca está famoso como heroi do orfanato após ter livrado o lugar do assalto e ter enfrentado Paçoca. Mosca diz que foi uma ação em conjunto, mas ninguém consegue entender isso. Todos tampão o ouvido com um alarme que começa a tocar. Carmen aparece e desliga o alarme. A diretora avisa sobre o novo sistema de segurança do orfanato. Carmen comunica que pra segurança ser completa os órfãos estão proibidos de sair do orfanato. Será do orfanato pra escola e da escola para o orfanato. As crianças tentam argumentar, mas Carmen diz que é isso e não está aberta pra discussões. Na cozinha, Carol diz pra Chico que acha que Carmen está exagerando e que cerca elétrica no jardim é um perigo pras crianças. Chico concorda e diz que Carmen é uma mulher muito difícil. Tati e Ana correm pra falar com Carol e dizem que não querem viver como prisioneiras. Junior chega à mansão dos Almeida Campos e leva Mili ao quarto de Gabi (que sofre de um sério trauma psicológico que a deixa num mundo paralelo a realidade). Mili penteia o cabelo de Gabi enquanto Junior explica pra Valentina que levou Mili pra fazer bem pra sua irmã. Duda vai à sala e avisa Junior que vai instalar o videogame lá. Valentina é contra, mas Junior permite e avisa que também trouxe Mili, que está no quarto com Gabi. Duda diz que não foi muito com a cara de Mili. O menino decidi ir ao quarto de Gabi e vê Mili falado com ela. O garoto diz que a menina não deveria falar com a prima louca, que deve achar Mili uma chata. Mili diz que ele é muito grosso e que se não vai ajudar, deveria sair do quarto. No Café Boutique, o crítico Rui Salgado vai até a loja. Clarita comenta com Letícia que o crítico deve ter ido lá pra vê-la e que a amiga deveria ir atendê-lo. Rui Salgado puxa conversa com Letícia e diz pra ela ser mais informal. Na mansão dos Almeida Campos, Gabi dorme enquanto Mili lê uma história. Valentina diz pra menina ir pra sala comer um lanche especial que preparou pra ela. Duda está jogando videogame e pede desculpa por ter passado do ponto com Mili. A chiquitita desculpa o garoto, que lhe desafia a jogar videogame com ele. Mili aceita. No Café Boutique, Rui Salgado convida Letícia pra sair com ele. Letícia passa mal e quase desmaia, mas após a tontura, diz que já está bem. No orfanato, Carmen percebe que extrapolou o orçamento com as medidas de segurança. Mosca entra na diretoria e pede pra falar com Carmen. O Chiquitito diz que ninguém gostou das novas regras de segurança e que querem o direito de ir e vir de volta. Carmen se sente afrontada e discursa com o menino. Ela diz que ele deveria ser mais grato ao orfanato. Carol entra na direção e interfere ao ver Carmen gritar com Mosca. Carmen diz que Carol não deveria ser aliada das crianças, Carol justifica que todos tem o direito de expressar opinião. A diretora disse que já ouviu e não gostou. Ela é quem manda no orfanato e se alguém não gostar, a porta está no lugar de sempre. Na mansão dos Almeida Campos, Mili ganha de Duda na partida de videogame. Ele diz que seu controle está com problema e por isso perdeu. Junior chega e Mili conta que venceu Duda. O garoto pede pra jogarem mais uma partida, mas Junior diz que precisa levar Mili de volta ao orfanato. Duda fica chateado. Mili convida Duda pra acompanhá-los até o orfanato e o menino aceita. No orfanato Raio de Luz, Carmen diz pra Ernestina que é inadmissível o comportamento de Carol. A direita diz que a próxima vez em que Carol interferir será mandada embora. Junior deixa Mili e Duda no orfanato, mas antes de ir embora estranha todas as cercas elétricas do local. Mili entra na sala acompanhada de Duda e as crianças estranham. Junior decide entrar no orfanato pra falar com Carol sobre as cercas elétricas. Carmen chega e pergunta se Carol já está de “fofoquinha” com seu sobrinho. Na sala, as meninas estão com Duda vendo um clipe no smartphone dele. Os garotos no computador e Mili conversando com Pata. Mosca chama Mili e pergunta por que ela levou Duda de volta orfanato. Ela explica que está conhecendo melhor Duda. Mosca lembra que foi ele quem a derrubou, mas Mili diz que aquele jeitão é pra esconder quem realmente o menino é. Duda chama Mili pra se juntar às demais e ver o clipe. Ela vai até ele e deixa Mosca sozinho, que fica muito enciumado e bravo. Na cozinha, Junior pergunta se Carmen não acha que está exagerando na segurança. Carmen diz que é pro bem delas. Para passar o tempo, às crianças decidem jogar futebol. Mosca continua com ciúmes e incomodado com tudo o que Duda diz. No quintal, as crianças dividem as equipes. Uma é liderada por Mosca e a outra por Duda. Mosca escolhe Rafa, Binho, Vivi e Ana. Duda opta por Mili, Pata, Cris e Ana. Tati é a juíza. No Café Boutique, José Ricardo diz pra Cintia que acha que Carmen não está sabendo administrar o orfanato. No orfanato, Ernestina aconselha Carol a tomar cuidado, pois Carmen está quase lhe mandando embora. No quintal, as crianças se divertem jogando futebol. A diretora pergunta onde estão as crianças que não estão na sala fazendo a tarefa de casa. Carol explica que elas estão jogando futebol. A diretora diz que ninguém pode afrontar suas regras dessa maneira e que colocará fim a essa festa. Binho chuta a bola na cerca elétrica sem querer e a bola é fritada.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Chiquititas – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capitulo 076 – Mili diz para as crianças que é melhor ninguém tentar pegar a bola na cerca elétrica, pois pode ser perigoso. Carmen entra no quintal aos berros dizendo que todos deveriam estar na sala fazendo o dever da escola e que acabou a brincadeira. Bia diz que acabou mesmo, pois Binho chutou a bola na cerca elétrica. Carmen reclama: “Minha cerca elétrica nova! Eu gastei uma nota com ela e vocês já estão estragando”. As crianças se recusam a tirar a bola da cerca. Para mostrar que a cerca não dá choque, a diretora diz que ela mesma tira a bola da cerca. Carmen sobe numa escada e assim que encosta na bola leva um choque e fica com o cabelo em pé, travada e com fumaça saindo da cabeça. Mesmo assim consegue dizer que conseguiu tirar a bola. Na casa de Carol, Letícia, Clarita, Beto e a própria Carol discutem com Tobias como será feita a produção do clipe de Tomás Ferras, que é o disfarce de Tobias pra Eduarda. Beto diz que já está com a letra da música e o arranjo em sua cabeça. Carol diz que pra ela, Letícia e Clarita participarem do clipe podem usar perucas e fantasias pra não serem reconhecidas. Beto diz que além de produzir o clipe, também será o diretor. No quarto das meninas, no orfanato, Cris e Vivi voltam a se estranhar por conta de Mosca. Porém o comentário é um só: Duda ficou abraçando Mili durante toda a partida de futebol. As meninas acham que Duda está interessado em Mili, mas ela diz que isso não faz sentido. No dia seguinte, Carol, Letícia e Clarita já estão produzidas como portuguesas e decidem colocar um bigode pra ficar estilo “Tomázetes”. Cintia vai visitar as crianças no orfanato e leva a cachorra mascote Pipoca. As Chiquititas ficam felizes. No estúdio do amigo de Beto, o rapaz dirige o clipe de Tomás Ferraz, que é Tobias disfarçado de popstar português. Beto pede pra Tobias se soltar mais. Eles gravam em cenários diferentes, totalmente ambientado no estilo português. No orfanato, Duda liga pra Mili e Ernestina leva o telefone pra menina. Todas as crianças escutam e ficam cantarolando se isso dará em casamento ou namoro. Mosca fica muito incomodado e com ciúmes da aproximação dos dois. Eduardo convida Mili pra ir ao cinema. Mili pergunta se todas poderão ir. Duda diz que sua tia o deixou levar só uma pessoa e acompanhado do motorista. Ela acaba aceitando o convite. As crianças reclamam pra Cintia sobre a direção de Carmen. Na mansão dos Almeida Campos, Junior escuta Valentina cantando pra Gabi no quarto e vai até lá. O rapaz escuta Valentina dizendo ora Gabi: “Você lembra desta canção? Você cantava muito pro bebê quando estava gravida”. Junior imediatamente entra, pergunta o que isso quer dizer e se Gabi esteve gravida. No orfanato, Mili chama Pata e diz que Duda a convidou pra ir ao cinema sozinha com ele, mas que ela está com medo de ir sem os demais. Pati diz que Duda está caidinho por ela, mas lembra que Carmen não deixará ela sair do orfanato. Mili explica que segundo Duda, Carmen o deixou levar apenas uma pessoa e ele escolheu ela. Pata insiste que o menino está apaixonado por Mili e pergunta se ele vai querer beijá-la. Mili pede para a amiga parar de deixá-la mais nervosa. Na mansão, Junior diz pra Valentina: “Então era isso que vocês estavam escondendo de mim esse tempo todo. Vocês não tinham direito de me esconder uma coisa tão importante”. O rapaz sai chorando do quarto e Valentina, também emocionada, tenta pedir desculpa. Na sala, Junior encontra com o pai, José Ricardo Almeida Campos, e cobra dele a verdade. José Ricardo diz que Gabi engravidou sim, mas a criança morreu no parto e que isso ocorreu a mais de 10 anos. Em meio a grande tensão, José Ricardo diz que Gabi engravidou de Miguel, filho de Valentina, e ele nunca viu com bons olhos esse relacionamento. José Ricardo diz que conseguiu um emprego pra Miguel em outro estado, porém ele não teve tempo de repensar, pois Miguel sofreu um acidente de helicóptero e morreu. José Ricardo diz que se arrepende e que afastou a filha, Gabi, do homem que ela amava e que acredita ser esse o motivo dela ter perdido o bebê. O empresário diz que após esses acontecimentos ela caiu numa depressão profunda que a deixou como está hoje. Junior diz que ele deveria ter contado isso antes é que agora tudo faz sentido. José Ricardo diz que o bebê era um menino (o que não é verdade, pois a filha de Gabi na verdade é Mili, mas ele esconde isso de todos). Na casa de Carol, todos veem o resultado do clipe. Tobias diz que não gostou, pois ficou com muitas caretas. Clarita e Carol dizem que gostam. Clarita lembra ainda que falta uma edição final. No orfanato, os meninos pedem pra Cintia falar com José Ricardo pra Carmen não ser mais a diretora. Duda chega ao orfanato e vai falar com Mili. Ele diz que o motorista está esperando. Bia pergunta aonde eles irão e Duda diz que levará Mili ao cinema e que Carmen autorizou. Todos reclamam que isso é injusto.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Chiquititas – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capitulo 077 – Mili diz pra Duda que aceitou ir com ele no cinema porque gosta de ver filme e é um lugar que quase nunca vão, mas que se as outras crianças não podem ir, ela acha errado. A garota pede desculpa e diz que não irá mais. Cintia que está na sala sugere que todos vão juntos ao cinema. Carol diz que antes precisa ter a autorização da diretora, Carmen. Cintia diz a Carol e para as chiquititas que eles devem ir ao cinema e que depois ela mesma fala com a Carmen e com José Ricardo Almeida Campos. As crianças comemoram e Carol, mesmo receosa, acaba cedendo. Na mansão dos Almeida Campos, José Ricardo conta pra sua irmã, Carmen, que Junior descobriu a verdade sobre a gravidez de Gabi. Carmen sugere que ele aproveite a situação pra tentar uma reconciliação com o filho, já que supostamente não existem mais segredos na família. No cinema, Pata, Rafa e Mosca dizem que essa é a primeira vez que vão ao cinema. Duda compra pipoca e balas pra ele e Mili. O garoto diz que comprou apenas um refrigerante, que é grande e os dois podem dividir se sentarem um do lado do outro. Mosca observa com ciúmes. Bia diz pra Cris e Vivi que teria nojo de dividir uma bebida. Cintia compra pipoca pra todas as crianças que festejam. Dentro da sala de cinema, Duda senta do lado de Mili e Mosca faz questão de fazer o mesmo. Cris pede pra Rafa sentar mais no fundo porque ele é alto, mas na verdade ela quer uma desculpa pra poder sentar do lado de Mosca. Assim que Rafa e Binho decidem mudar de lugar, Vivi pula na cadeira pra sentar no lado de Mosca e Bia acompanha a amiga. Cris fica irritada. Duda e Mili dividem o mesmo copo enquanto bebem refrigerante ao mesmo tempo. Mili oferece a bebida a Mosca, que aceita. Ele bebe sozinho enquanto olha pra Duda com ciúmes de Mili. Vivi tenta encostar no braço de Mosca, mas sem sucesso. A menina oferece pipoca pra ele, que aceita. Mosca observa que Duda colocou o braço sobre a cadeira de Mili, nos ombros. Ele aproveita um momento de distração de Mili e empurra o braço de Duda. Cris fica muito enciumada que Vivi está do lado de Mosca. As crianças começam uma guerra de pipoca dentro da sala de cinema. Carol tenta controlar as crianças, sem sucesso. Carol acaba se divertindo com a situação. De volta ao orfanato, todos se deparam com Carmen sentada e brava. A diretora logo diz que não quer ouvir explicações e sabia que não podia confiar na Carolina. Mili explica que foram elas que insistiram e como ela havia autorizado ela ir com Duda ao cinema, achou que não teria problema se as demais crianças fossem. Carmen diz que não autorizou a saída de ninguém. Mili fica chateada, pois Duda mentiu pra ela. Pata e as demais crianças dizem que foi a Cintia quem foi responsável por tudo. Carmen diz que Cintia não está lá e mesmo assim o papel de Carol seria ter impedido essa insanidade e podem vir as crianças, José Ricardo, Chico, Junior e até o Papa, pois o fato é que Carol errou. Aos berros, Carmen expulsa Carol do orfanato. As crianças ficam chorando. Carmen diz que agora não tem mais Carol para defendê-las e que terão que aprender a respeitá-la e lidar apenas com ela por bem ou por mal. As chiquititas ficam com medo. Carol chega em casa e conversa com Letícia. Ela diz que foi expulsa pra Carmen poder castigar as crianças e que por pouco não foi mandada embora apenas por ter levado as crianças ao cinema com Cintia. No orfanato, as crianças não aguentam mais escrever no caderno repetitivamente “não desobedecerei mais a dona Carnen”. Mosca diz que não é precisão escrever 300 vezes como a direita quer para compreenderem isso. Mili concorda e lembra Carmen que as outras crianças estão com a mão doendo. Carmen diz que estão todas liberadas do castigo, menos Mosca e Mili, que terão que completar todo o caderno, sem deixar espaço em branco, com a frase para aprenderem a não questiona mais as ordens dela. Todas as crianças estão dormindo, inclusive Ernestina que deveria supervisionar Mili e Mosca. Chico fica preocupado e decidi ir falar com Carmen, mas sem sucesso. Na casa de Carol, Junior conta tudo o que descobriu sobre Gabi para a namorada. No dia seguinte, Chico conta o que Carmen castigou as crianças. Ernestina avisa que a diretora está esperando Carol em sua sala. Sorridente, calma e com aparência serena como poucas vezes foi vista, Carmen deixa Carol se explicar e diz que compreende tão bem que vez uma carta pra ela: a carta de demissão.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Chiquititas – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capitulo 078 – após saber que foi demitida, Carol discute com Carmen na diretora do orfanato Raio de Luz. Ernestina escuta atrás da porta e corre para contar para Chico que Carol foi demitida. Na diretoria, Carol diz que a demissão não lhe incomoda e afirma que ela lutará pelas crianças até o fim. Na sala de Maria Cecília, no Café Boutique, Beto mostra pra supervisora e pra Tobias como ficou o clipe de Tomás Ferraz (cantor português que o barista Tobias finge ser pra poder namorar Maria Cecília com a autorização da mãe dela, Eduarda). Estreia do clipe da música “A Festa Ainda Pode Ser Bonita”. Chico chora ao se despedir de Carol. Ernestina também fica triste. Chico diz para Carol que irá rezar pra Deus trazê-la de volta ao orfanato Raio de Luz. Carol vai embora do orfanato chorando. As crianças voltam da escola. Carmen diz as chiquititas que Carol não trabalha mais no orfanato. Carol conversa com Junior no Café Boutique e diz que não pode desistir das crianças, pois havia feito uma promessa pra Sofia que iria cuidar delas. Junior leva Carol para falar com José Ricardo, que diz que não vai passar por cima da autoridade de Carmen e pedir para recontratar Carol. Junior diz que quer Carol de volta ao Café Boutique. No orfanato, Carmen diz pra Ernestina que não quer que ela autorize a entrada de Carol no orfanato de maneira alguma. Duda vai ao orfanato falar com Mili. As crianças estão muito tristes com a demissão de Carol. No quintal, Duda explica que mentiu sobre Carmen ter autorizado a ida dos dois ao cinema porque sabe que Mili é certinha e que só assim aceitaria sair. O garoto diz ainda que queria sair só com ela. Enquanto conversam, Duda se aproxima cada vez mais de Mili no banco. As meninas vêm à cena riem alto e saem correndo. Mili se pergunta se elas escutaram a conversa. Duda diz que não tem nada demais se elas escutaram. Mosca pergunta pra sua irmã, Pata, se Mili está gostando do Duda. Pata diz que sim e que acha que Duda gosta ainda mais de Mili. Pata pergunta se Mosca ama loucamente Mili. O garoto diz que não e que está apenas preocupado com a amiga. Duda segura a corrente com pingente que Mili ganhou de Sofia, antes da morte dela. Mili pede a corrente de volta e chora. Duda devolve. Mili diz que ele só faz brincadeiras estúpidas e que tentou ser amiga dele, mas isso é impossível. Carol vai ao orfanato pra se despedir das crianças e Ernestina diz que não pode abrir a porta por ordem de Carmen. Todas as crianças vão ao portão. As chiquititas choram muito e pedem pra Ernestina abrir o portão pra se despedirem da Carol, que também chora do outro lado do portão. Carmen aparece e diz que Carol jamais voltará a entrar no orfanato e que ela é uma ameaça para as crianças. Ernestina pede desculpa para Carol e para as chiquititas. Clarita tenta convencer Letícia a aceitar o convite de jantar feito pelo crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti). Na mansão dos Almeida Campos, Cintia diz pra José Ricardo que toda a ideia de levar as crianças ao cinema foi dela e que não podem demitir Carol. José Ricardo tranquiliza a namorada e diz que Carmen queria se livrar de Carol antes disso e que usou esse acontecimento apenas como um pretexto.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Chiquititas – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capitulo 079 – Maria Cecília mostra o clipe de Tomás Ferraz, “A Festa Ainda Pode Ser Bonita”, pra sua mãe, Eduarda. No orfanato, todas as crianças vão ao quarto das meninas para uma reunião organizada por Mosca. O menino diz que todos precisam fugir do orfanato, já que Carmen é muito má. Duda escuta a conversa atrás da porta. Eduarda diz para Maria Cecília que achou o clipe “tosco demais”. Maria Cecília explica que o clipe com linguagem caseira é uma grande tendência. Eduarda diz que pra ela, Junior continua sendo o melhor, mas que Tomás Ferraz não fica atrás. Clarita consegue convencer Letícia a ligar para o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti) para dizer que aceita o convite dele para jantar. No orfanato, a reunião acaba virando uma discussão entre Mosca e Mili devido à aproximação da chiquitita com Duda, que escuta Mili dizer que ele é chato. No outro dia, Beto diz para Tobias e Letícia que colocou o vídeo de Tomás Ferraz na internet e que o videoclipe já é um webhit. Tobias fica preocupado e lembra o amigo que Tomás Ferraz não existe de verdade. No orfanato, após o almoço, as crianças preparam suas coisas para fugirem ao anoitecer. Cintia vai ao orfanato, diz para as crianças que soube o que aconteceu e que falará com Carmen pra tentar reverter à situação. Cintia também fala que imaginou que todos estavam tristes e por isso possui uma surpresa para eles. Carol volta a trabalhar no Café Boutique. Cintia entrega um presente pra cada um. Carmen chega ao orfanato e reclama da bagunça na sala. Cintia diz que precisa falar com ela. As duas vão até a diretoria. Carmen diz que o assunto da demissão não está em discussão. Cintia vai até a sala e conta para as chiquititas que não conseguiu mudar a decisão de Carmen. Letícia termina de se arrumar e diz para Clarita que está nervosa para o encontro com o crítico. Dani elogia a mãe. A menina começa a fazer birra para Letícia não sair mais. No orfanato, Ernestina entra no quarto das meninas e estranha que elas já estão deitadas pra dormir. Assim que Ernestina sai do quarto, as chiquititas pegam suas coisas e se encontram com os meninos para juntos fugirem.