Resumo da Novela Escrava Mãe – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Escrava Mãe na Record



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Escrava Mãe na Record:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 144 – Esméria pergunta para Kamau de Catarina. Ele diz que ela apenas se sentiu mal. Esméria pergunta se Kamau é o Cavaleiro da Mancha e ele se assusta. No dia seguinte, Loreto vê uma faixa pendurada escrito “Kurimbukisa” e se assusta. Juliana anda na mata e se encontra com Kamau. Tomás conversa com Charles e Nestor sobre Dorinha. Loreto mostra para Nestor um papel com a palavra que estava escrita na faixa e pergunta se alguém sabe o que significa. Quintiliano diz para Filipa se arrumar porque um pretendente virá lhe fazer uma visita. Dr. Pacheco diz para Almeida que a saúde de Catarina está bastante comprometida. Almeida diz que vai vendê-la antes que ela morra em suas mãos. Dr. Pacheco sugere que negocie com Esméria, mas Almeida não aceita. Catarina conversa com Esméria e diz que está disposta a procurar o Cavaleiro da Mancha para sair de lá. Kamau diz para Juliana que tem um plano de fuga para ela, e que não vai permitir que volte a se relacionar com Miguel. Juliana fica chocada. Maria Isabel, que estava escondida atrás de uma árvore, observava a conversa entre Juliana e Kamau. Juliana está espantada diante de Kamau que pede que Juliana prometa nunca mais se envolver com Miguel. Kamau argumenta que o pai de Miguel trouxe ele e sua mãe da África e que ela não sabe de tudo. Juliana diz que Miguel não tem culpa e se afasta de Kamau, que fica atordoado. Esméria está eufórica com a notícia dada por Catarina sobre um plano de fuga. Juliana comenta com Tia Joaquina que Kamau não pode chegar de repente e ordenar que ela esqueça Miguel. Tia Joaquina orienta Juliana a confiar em Kamau. Maria Isabel conversa com Teresa e se interessa para que Kamau continue a ensinar Leôncio e tê-lo por perto. Teresa desconfia do interesse de Maria Isabel. Filipa conversa com Quintiliano e mostra alguns documentos. Quintiliano se aborrece com Filipa e diz que ela não pode chantageá-lo com um casamento arranjado por ele em troca de liberdade de escravos. Filipa diz que não queria aborrecê-lo, mas que era uma boa alternativa para acabar com o comércio de escravos.

Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 145 – Quintiliano encerra o assunto e pede que ela se arrume para receber seu futuro marido. Dr. Pacheco visita Urraca para consultá-la e ela se insinua para ele e diz que não quer apenas seus receituários. Urraca se estica toda para ser beijada e derruba uma prataria. Dr. Pacheco tenta fugir, mas Urraca o cerca. Dr. Pacheco diz à Urraca que não pode correspondê-la pois já está comprometido com outra dama. Urraca se espanta. Loreto pede à Rosalinda que mantenha Viriato, (Kamau), na jardineira a noite toda, pois Almeida está desconfiado que ele seja o Cavaleiro da Mancha e proibiu de ensinar o filho. Se durante a noite o Cavaleiro da Mancha voltar a aparecer ficará provado que Viriato não tem culpa de nada. Rosalinda compadece de Loreto.







Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 146 – Guilherme parece inconformado diante de uma agitada Esméria que não quer apoiar a loucura de fugir com Catarina. Kamau caminha na Vila, em direção a pensão. Osório surge atrás dele. Osório quer saber quem colocou a placa na câmara com os dizeres africanos. Kamau diz que não sabe e que é homem livre. Rosalinda parece um pouco tensa diante da presença de Kamau na pensão. Rosalinda diz que pode contratá-lo, mas pergunta se ele já pode começar naquela noite. Filipa está surpresa diante de Quintiliano e Dr. Pacheco que é apresentado como futuro marido, todos um pouco constrangidos. Juliana carrega uma cesta, sendo puxada por Leôncio e Almeida vindo logo atrás.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 147 – Leôncio diz que eles precisam ir e achar a menina. Juliana procura disfarçar a tensão e faz um carinho em Leôncio. Beatrice está bastante nervosa diante de Teresa e diz que Dr. Pacheco tentou envenená-la. Kamau próximo de Esméria, enxuga algumas lágrimas e diz que terá que desistir da fuga por causa do problema de saúde de Catarina. Quintiliano está sem graça diante de Dr. Pacheco e pede paciência com Filipa. Filipa revela a Violeta que vai ser difícil se livrar de Dr. Pacheco, sendo ele muito amigo de Quintiliano. A noite está animada na pensão da Jardineira. Rosalinda recebe todos os senhores e Kamau está ali arrumado, perto do palco. Almeida chega e surpreende Rosalinda que não o esperava.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 148 – Quintiliano chega também e Rosalinda pede que todos se acomodem. Osório e o Capitão do Mato estão em um local afastado com alguns escravos antes de começar o leilão de escravos. Esméria está escondida e observa tudo. Kamau toca flauta, enquanto alguns senhores conversam. Eles trocam papéis, uns fazem negócios e apertam as mãos. Kamau tenta conter sua ira enquanto toca. Almeida, Quintiliano e os senhores riem e fazem brindes. Osório entra na Câmara com uma pessoa encapuzada, empurrando e enforcando com a corrente. Loreto reage, espantado. Osório diz que capturou o Cavaleiro da Mancha.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capítulo 149 – Juliana está espantada diante de Maria Isabel que alega que ela ficará na fazenda enquanto Teresa viaja. Esméria diz a Kamau que precisa ir a Câmara para ajudar o Cavaleiro da Mancha. Almeida e Quintiliano chegam na Câmara para ver o Cavaleiro da Mancha. Quintiliano se detém, chocado com o que vê. Guilherme está ali, algemado, ainda com sua roupa de Cavaleiro, sem a máscara, detido por Loreto e alguns soldados. Almeida acusa Guilherme de agir como Cavaleiro para beneficiar Quintiliano com a venda de escravos. Violeta está agitada diante de Tomás e diz que Osório capturou o Cavaleiro da Mancha durante a madrugada e que seu pai está na Câmara. Tomás se levanta e corre para a Câmara. Almeida diz que o bandido tem que ser castigado em praça pública. Quintiliano interrompe e diz que Guilherme é uma pessoa de qualidade e que não pode ser punido de tal forma. Guilherme pede para falar a sós com Loreto. Guilherme diz que não é o verdadeiro Cavaleiro da Mancha e que Loreto precisa acreditar nele. Guilherme revela que estava mascarado porque Esméria estava à procura do Cavaleiro na área do leilão de escravos, e que fez isso para impedi-la de um ato impensado. Genésio está diante de uns escravos acorrentados e enquanto ele fala, surge o Cavaleiro da Mancha por trás dele. Genésio diz ao Cavaleiro que não pode deixar levar os escravos do coronel e os dois iniciam uma luta.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capítulo 150 – Filipa conversa com Bá Teixeira sobre seu casamento com Dr. Pacheco. Ela diz que nunca irá amá-lo. Guilherme se defende na Câmara diante de Loreto, Almeida e Quintilliano, quando de repente, Genésio adentra afobado, gritando e mostra a máscara que tem nas mãos. Ele diz que o Cavaleiro acabou de atacar novamente e libertou os escravos do coronel Quintiliano. Loreto pega a máscara e a reconhece e retira as algemas de Guilherme. Beatrice, Teresa, Sapião e Leôncio se despedem de Juliana. Almeida observa, assim como Maria Isabel. Alguns instantes e Quintiliano se aproxima. Almeida parte em direção a ele. Quintiliano diz que foi até lá a pedido de Beatrice. Ele pega a mão de Beatrice e a beija, comovido. Juliana vai arrumar o quarto de Beatrice. Almeida pede que Juliana coloque novos lençóis, flores e diz que ela dormirá no quarto enquanto Beatrice não voltar da capital. Maria Isabel vem de fora e avisa a Juliana que o inferno dela está só começando.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capítulo 151 – Passados alguns dias, Kamau preocupado, diz a Tia Joaquina, Catarina e Tito Pardo que Juliana precisa fugir com ele, pois ela não vai conseguir lidar com os avanços de Almeida por muito mais tempo. Esméria está brava com Zé Leão que não consegue finalizar o antídoto para salvar Catarina. Maria Isabel tem aulas de música com Kamau quando Juliana surge na sala e o surpreende. Maria Isabel sai e Kamau e Juliana conversam. Juliana diz que Almeida está cada vez mais obcecado e que já dá sinais de que a violência irá voltar. Kamau diz à Juliana que chegou a hora. Ele pede que ela o encontre no Mirante das Lágrimas. Maria Isabel estava escondida, ouvindo tudo, satisfeita. Chega o dia do noivado de Filipa. Ela está com um lindo vestido. Bá Teixeira termina de abotoá-lo e diz que ela está linda e que ficará mais linda ainda quando estiver vestida de noiva. Filipa diz à Bá Teixeira que ela não a verá vestida de noiva para se casar com Dr. Pacheco. Filipa diz que precisa dar um jeito de fugir. Osório está aguardando, de olho na casa-grande enquanto limpa a sua arma. Kamau sai da casa-grande e olha em volta, sem ver Osório. Juliana está no Mirante das Lágrimas bastante emocionada. É quando Miguel chega por trás de Juliana e diz que ela não precisa mais chorar.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capítulo 152 – Miguel e Juliana se abraçam emocionados e fazem declaração um para o outro. Osório segue atrás de Kamau sem que ele perceba. Tito Pardo pede para Kamau para tomar cuidado e o avisa que Osório está observando seus passos. Esméria revela para Zé Leão e Tozé que foi Maria Isabel quem matou seu próprio pai Custódio. Zé Leão disse que a pedido dela teve que encontrar um escravo para assumir a culpa pelo crime. Um homem que aceitou um valor para libertar sua família, mesmo que isto custasse sua própria vida. Miguel pede para Tia Joaquina a mão de Juliana em casamento. Ela aceita. Maria Isabel tenta colocar Mina contra Juliana. Ela diz que Juliana fala mal dos outros escravos e que vai tomar o lugar de Mina para tomar conta de Leôncio. Filipa está muito triste se arrumando quando Guilherme entra no quarto. Ele diz que é apenas um noivado e que muita coisa ainda pode acontecer até o dia do casamento. Dr.Pacheco mostra para Quintiliano um termo de compromisso para formalizar o noivado com Filipa.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Escrava Mãe – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capítulo 153 – Loreto faz serenata para Rosalinda. Miguel diz para Juliana que conheceu muita gente, inclusive pessoas do passado do comendador e que trouxe documentos que o comprometem em situações muito graves. São denúncias e provas que fazem com que Almeida conceda a liberdade de Juliana e de todos os escravos. Juliana diz para Miguel que não pode deixar uma pessoa para trás e revela que é Kamau, seu pai. Miguel diz que falará com Kamau e que fica feliz por Juliana ter encontrado o seu pai de coração. Miguel diz que vai pedir perdão a Kamau pelos atos desumanos cometidos pelo seu pai. Na Câmara Municipal, Almeida está diante de alguns populares liderados por Nestor. Rosalinda e Dália procuram por Dorinha. Filipa aparece na sala e Quintiliano assina o termo de compromisso. Genésio entra apressado na sala e logo atrás Urraca. Furiosa, Urraca diz que que metade da sociedade das senhoras distintas da Vila já foi cortejada por Dr. Pacheco. Urraca completa dizendo que Dr. Pacheco ainda obrigava as senhoras a emprestar dinheiro que perdia no jogo. Todos na sala ficam espantados. Nestor diz para todos na Câmara que está para acontecer um levante do povo. Neste momento, Almeida pede que o prendam por fomentar contra à Coroa. Dr. Pacheco diz que não tem mais nada a fazer já que o documento estava assinado. Filipa pega o documento das mãos de Dr. Pacheco e o rasga. Neste momento Átila entra na sala, diz que pode explicar tudo para Quintiliano e pede a mão de Filipa em casamento.