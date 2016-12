Resumo da Novela Ezel – Capítulos dos dias 19 a 24/12/2016

Resumo da Novela Ezel na Band



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 17 a 24/12/2016 da Novela Ezel na Band:

Resumo do Capítulo do dia 17/12/2016 da Novela Ezel – Sábado, 17 de Dezembro de 2016

Capitulo 036 – Bahar vai à casa de Ezel e se declara a ele. Ali começa a ter visões de Omer. Eysan chega ao cassino de surpresa e vê Cengiz com outra mulher. Ali chega ao cassino e, ao ver Cengiz e Ezel conversando, começa a atirar. Cengiz expulsa Ali do cassino. Ezel sai com Eysan e os dois conversam num jardim. Serdar ameaça Cengiz dizendo que está com a fita que o incrimina. Eysan se insinua para Ezel e leva um fora dele.

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Ezel – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 037– Cengiz tenta conseguir um empréstimo para ficar sócio de Ezel na construção de um novo hotel. Ali se sente excluído e quer matar Ezel. Bahar e Ezel discutem e ela diz que não quer mais vê-lo. Cengiz não consegue levantar o dinheiro do empréstimo e Eysan ameaça deixá-lo. Cengiz implora pela ajuda de Ezel.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Ezel – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 038 – Cengiz compra uma joia para Eysan. Ezel vai ao cemitério e encontra Muntaz no túmulo de Omer. Ezel chama Muntaz de pai e os dois se emocionam. Ezel dispensa os serviços de Kamil e Sebnem. Bahar acha um bilhete na porta de casa, com um convite para jantar. Nil liga para Eysan e a provoca dizendo que estava com Cengiz.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Ezel – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 039 – Bahar chega ao restaurante e se decepciona ao ver Ali esperando por ela. Cengiz dá o colar a Eysan. Ali se declara a Bahar mas leva um fora. Eysan diz a Cengiz que Yan não é filho dele. Cengiz sai atordoado e vai para a casa de Nil. Bahar desmaia no restaurante e Ezel vai salvá-la.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Ezel – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 040 – Eysan fica sozinha em casa e chama por Ezel, que não atende. Ezel conversa com Bahar e chora ao lado dela. Ali descobre a existência da fita e cobra explicações de Cengiz. Ezel acorda e vê vultos dentro de casa.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Ezel – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

NÃO HAVERÁ EXIBIÇÃO DA NOVELA NO DIA 23 de DEZEMBRO de 2016 – SEXXTA-FEIRA.

Resumo do Capítulo do dia 24/12/2016 da Ezel – Sábado, 24 de Dezembro de 2016

Capitulo 041 – Ezel não atende as ligações de Eysan. Ezel e Kamil conversam sobre a possibilidade de matar Ali. Eysan arruma as malas para ir embora. Ali recebe a notícia de que Ramiz está atrás dele e fica desesperado.