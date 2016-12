Resumo da Novela Lágrimas de Amor – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Lágrimas de Amor no SBT

SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor no SBT:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capítulo 056 – Benjamin chega a empresa e se dá conta de que a interditaram. Um policial o explica os motivos. Sandra propõe a Raul organizar um jantar e convidar Lucero e Edmundo. Por celular, Regina se comunica com Edmundo e este a informa da morte de Isaias. Regina pede a Olga que a permita sair mais cedo. Olga permite, mas pede que Regina traga agulhas e lã no dia seguinte, pois deseja aprender a costurar. Patrício conta seus problemas a Flor. Por telefone, Inácio diz a Edmundo que não chegará cedo, pois ficará para acompanhar Consuelo, já que o pai de Marina faleceu. Rômulo reclama com Augusto por estar procurando pretextos para aproximar-se de Olga e o avisa que, se seguir assim, o demitirá do escritório. Melissa entrega a Augusto o cartão de apresentação de Benjamin. Margot e Lucero pedem a Edmundo que consiga para elas um emprego onde ele trabalha. Inácio comenta com Edmundo e Regina que o pai de Marina era Isaias. Regina se assusta. Na casa da Família Duran, informam a Marina e Consuelo que são as herdeiras universais de Isaias. Lucero diz a Edmundo que ainda que eles se casem, ela pretende continuar trabalhando e ganhar seu próprio dinheiro. Edmundo aceita. Por telefone, Rômulo pede a Regina que vá por Patrício, já que ele ainda não chegou ao escritório. Patrício diz a Regina que começou a beber, porque a presença dela em sua casa o estressa. Regina ensina Olga a costurar. Regina repreende Inácio ao escutá-lo falar mal de Patrício. Edmundo pergunta a Regina se caso ele fizesse algo ruim, ela seguiria o amando como faz com Patrício. Inácio diz a Consuelo que agora que ela receberá a herança que Isaias deixou, sua vida mudará. Ele diz que é melhor terminarem qualquer tipo de relação entre eles. Edmundo e Regina notam que Inácio está desanimado. Regina diz a Edmundo acreditar que Inácio discutiu com Consuelo. Edmundo aconselha a permitir que eles mesmos ajeitem seus problemas. Na casa da família Duran, Consuelo comenta com Marina que Inácio terminou a relação com ela, pois se sente diminuído diante do fato dela agora ser rica, já que receberá uma herança milionária. Marina aconselha Consuelo a falar com Inácio. César volta para a casa de Marina. Edmundo diz a Inácio que deveria se desculpar com Consuelo pela discussão que tiveram. Na mansão Ancira, Mercedes e Érica questionam Regina sobre o pai de Patrício. Marina vai em busca de Inácio e o repreende pela discussão que teve com Consuelo. Inácio se desculpa. Regina se nega a comentar com Mercedes e Érica sobre a vida de Patrício. Regina diz a Mercedes que Patrício e ela terminarão afastados, então o melhor é que não comentem nada sobre a vida do rapaz. Na oficina mecânica, Inácio se ajoelha para pedir perdão a Consuelo. Ela o perdoa. Eles se abraçam e se beijam. Marina e Consuelo são informadas que a empresa que herdaram abriu falência. Olga comenta com Regina sobre o porquê de achar que a culpa de tudo de mal que lhe acontece é de Mercedes. Consuelo recebe documentos com o valor aproximado de sua herança, trinta milhões de reais.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capítulo 057 – Marina recebe uma carta que Isaias lhe deixou. César diz a Margot que escreveu quatro músicas que narram à história de amor que há entre eles. No quarto de Olga, Regina a escuta dizer que ela começa a lhe agradar como pessoa. César propõe a Margot que vivam juntos em outro estado. Raul comenta com Aurora que Rômulo deu ao juiz Marrufo o posto que era dele. Regina diz a Patrício que Mercedes mandou chamá-la para questionar sobre a vida dele. Regina diz a Patrício sentir lástima por ele. Consuelo pede a Marina que não diga a ninguém sobre o dinheiro que receberam pela herança de Isaias. Consuelo acaba dizendo acidentalmente, diante de Fidel, Silvestre e Inácio, a quantia de dinheiro que herdou. Regina diz a Patrício que não duvida que Rômulo o chantageie. Regina diz a Patrício que ainda é tempo de fazer bem as coisas, e dizer a verdade. Edmundo comete uma indiscrição e diz perante Tonho que foi a Doutora Pestrana quem o informou sobre os medicamentos. Julieta dá a Regina um documento em que a nomeia sócia de sua loja. Olga diz a Patrício que Regina está lhe ensinando a costurar. Edmundo exige a Tonho que dê sua palavra de que não fará nada a Doutora Pastrana. Regina diz a Julieta que cada vez mais sente que Patrício não vai aceitá-la. César diz a Marina e Consuelo que voltará para a capital, onde viverá com Margot. Norma termina sua relação com Raul.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capítulo 058 – Olga diz a Patrício que não queria ter um filho e que só o terá para lhe agradar. Edmundo descobre que Regina é quem está cuidando de Olga. Olga e Patrício discutem e ele a questiona sobre o aborto que sofreu no passado. Edmundo diz a Regina que não discutirá com ela, porque prometeu isso a Lucero. Patrício se desculpa com Olga por seus questionamentos. Por telefone, Edmundo comenta a Lucero sobre a discussão que teve com Regina. Lucero diz que já sabia o que Regina fazia, pois ela mesma a confiou essa notícia. Olga diz a Patrício que Rômulo é o único que a entende. Patrício se zanga e diz que eles não deveriam estar juntos. Edmundo diz a Tonho que buscará um apartamento para viver, com ou sem Lucero. Julieta diz a Lucero que ela e Regina têm culpa quanto a seus problemas com Edmundo. Consuelo insinua casamento a Inácio. Regina diz a Inácio quais suas razões para cuidar de Olga. Inácio diz respeitá-la, mas que não suporta que ela se faça passar pela babá de Patrício. Em um cassino clandestino, Zaida beija Edmundo. Sandra propõe a Raul, que fale com Norma. Inácio diz a Regina que ela sempre coloca os interesses de Patrício em primeiro plano. Edmundo vai atrás de Inácio para inscrevê-lo na universidade. Regina devolve o rosário á Apolinário e o diz que não pode correspondê-lo com nada mais que sua amizade. Inácio agradece Edmundo por apoiá-lo em seus estudos. Rosana e Tânia visitam Olga e dizem que ela está muito bem. Olga diz que é graças a Regina. Raul diz a Aurora que sairá do escritório Ancira. Olga obriga Patrício a cumprimentar Regina. Regina encontra Edmundo com uma mala. Ele diz que sairá de casa.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capítulo 059 – Edmundo reprova Regina por gostar mais de Patrício que ele e Inácio. Apolinário comenta com Julieta o que conversou com Regina. Edmundo diz a Regina que o que mais o dói é que ela não desmentiu nada do que Patrício disse. Edmundo sai. Regina diz a Inácio que Edmundo deixou a casa. Inácio diz a Regina entender o porquê de Patrício ser seu favorito, pois é o único filho de seu grande amor, mas que isso não deixa de ser injusto. Inácio diz a Regina que se sente muito só sem Edmundo. Olga diz a Patrício que quer mandar alguns presentes aos seus irmãos, e também afirma estar certa de que seu bebê será menino. Lucero exige que Edmundo peça perdão a Regina. Ele se nega e Lucero então pede que terminem sua relação. Sandra fala com Norma sobre a relação da amiga com Raul. Edmundo e Lucero discutem. Olga diz ao doutor Diaz que se encontra melhor graças aos cuidados de Regina. Edmundo pede que Lucero o entenda, já que não suporta ver como Regina aguenta passivamente as grosserias de Patrício. Ela se retira. O doutor Diaz diz a Mercedes e Regina que a etapa crítica da gravidez de Olga está passando. Olga aceita que Mercedes a acompanhe até a clínica com a condição de que Regina também vá. Inácio diz a Edmundo que já não é necessário que siga pagando sua universidade. Olga pede a Regina que reze por ela para que tudo saia bem com seu bebê. Olga diz a Patrício que não quer se separar de Regina. Ela pede a Regina que seja a babá de seu filho. Regina responde que antes de aceitar a proposta precisa falar com alguém muito importante. Patrício se dispõe a falar e Regina o interrompe, dizendo que falará com seus dois filhos. Consuelo diz a Marina que se Inácio tem problemas de dinheiro, ela o dará tudo o que precisar. Olga se queixa pelo comportamento de Patrício. Regina os diz que quando criança, Patrício era pior, pois sua mãe o mimava muito. Na academia, Inácio diz a Matheus que quer treinar boxe e fazer lutas clandestinas. Olga e Mercedes discutem na frente de Regina. Em um restaurante, Flor tenta abraçar Patrício. Ele a rejeita e diz que não é como Rômulo e não permitirá que ela o use em sua vingança. Flor tenta agredi-lo, mas ele a impede. Sandra diz a Mercedes que o escritório Ancira está cheio de segredos. Mercedes pergunta que tipo de segredos. Mercedes se compromete a falar com Rômulo para que não tome represálias contra Raul, já que ele pensa em deixar o escritório. Inácio comenta a Consuelo que Edmundo saiu de casa. Regina faz com que Olga recorde momentos felizes que passou com Mercedes. No quarto de Olga, ela fala com Regina como ocorreram as coisas com José, seu grande amor, e como tentou se suicidar. Margot aconselha Lucero a falar com Edmundo para solucionar seus problemas. No apartamento de Edmundo, Zaida chega e o beija. Lucero entra e os surpreende.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capítulo 060 – Olga pede a Regina que a abrace. Rômulo insinua á Patrício que ele terá que matar o juiz Marrufo antes que represente algum perigo para eles. Olga diz a Regina que não quer que Patrício descubra o que confiou a ela. Rômulo diz a Patrício que a prova final para comprovar sua lealdade a ele será matar o juiz Marrufo. Edmundo tenta acalmar Lucero. Ela sai do apartamento e Edmundo vai atrás dela. Regina diz a Mercedes que tem três filhos, mas que um deles cortou relações com ela. Mercedes fala com Rômulo a respeito de Raul e seu desejo de deixar o escritório. Olga pede a Patrício que convença Regina a aceitar ser babá de seu filho. Regina diz a Julieta que estará com Olga apenas por um par de dias, já que sua gravidez não corre mais risco. Regina diz a Julieta que tomou a decisão de não permitir que Patrício volte a pisar em sua dignidade. Clotilde diz a Mercedes que Patrício se alterou desde que Regina chegou a mansão. Na casa da família Chavero, Patrício pede a Regina que rejeite a proposta de Olga de ser babá de seu filho. Regina diz que não está disposta a seguir lhe fazendo favores. Patrício diz a Regina que se realmente quer que seu neto nasça, ela não deve mais voltar a mansão.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capítulo 061 – Patrício diz a Regina que se ela não aceitar ser babá do bebê, em retribuição, o levará a vila assim que ele nascer para que ela o conheça. Regina diz que Inácio e Edmundo também querem conhecê-lo. Na academia, Matheus observa Inácio treinar e diz ao treinador estar interessado nele para lutar. Regina diz a Patrício que ela mesma já havia decidido não aceitar a proposta de Olga. Patrício se zanga e Regina se nega a lhe dar sua benção. Inácio diz a Regina estar orgulhoso dela, por não mais permitir que Patrício seja grosseiro com ela. Na universidade, Frank diz a Edmundo que a doutora Pastrana está desaparecida. Aurora diz a Raul que conta com o apoio de Marco e dela mesma para que se desenvolva como advogado da maneira que ele queira. Rômulo comenta com Patrício que devem se apressar no desaparecimento do juiz Marrufo. Ele dá instruções de como enganar o juiz e levá-lo a um rancho. Tonho (Apolo) diz a Edmundo que não tem nada a ver com o desaparecimento da doutora Pastrana. Regina recorda Rômulo sobre o compromisso que fizeram a respeito do filho de Patrício. Raul diz a Patrício que deixará de trabalhar no escritório. Regina diz a Olga que concordou com seu filho mais velho que ela não deve seguir cuidando de bebês. Olga a manda dizer a esse filho que ele é uma pessoa muito egoísta. Chorando, Olga diz a Regina que ela é uma traidora e a expulsa de sua casa. Consuelo pede a Lucero que a ajude a fazer uma mudança de look. No rancho “Bela Vista”, Patrício ameaça Marrufo de morte e o obriga a sair do automóvel. Marrufo pede a Patrício que não o mate. Patrício dispara a arma.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capítulo 062 – Patrício deixa Marrufo vivo e pede que ele se esconda muito bem, para que todos pensem que o matou de verdade. Consuelo propõe a Lucero que se tornem sócias numa loja que abrirá. Na universidade, um professor informa Edmundo que ultimamente tem visto Tonho rondando o local, sempre acompanhado de outros alunos. Ele suspeita de Tonho esteja por ali distribuindo medicamento controlado. Na casa da família Cervantes, Patrício pede a Marco que apoie Raul em sua decisão, já que não quer que o amigo termine como ele. Patrício diz a Marco que já se encarregou de eliminar Marrufo. Sandra e Edmundo se encontram na universidade. Ela pede que ele a ajude a procurar seu carro e depois tomem um café. Consuelo diz a Lucero que desde que recebeu a herança de Isaias tem tido que se cuidar quanto a forma que fala com Inácio, para que ele não se ofenda. Rômulo e Patrício discutem. Patrício o diz que já não lhe interessa seguir fazendo parte de sua família. Rômulo aconselha Patrício a caso alguém perguntar por Marrufo, diga que a última vez que ouviram falar dele ele estava de férias no exterior. Apolinário se despede de Julieta e a diz que irá passar uns meses em outro estado. Edmundo e Sandra ficam de sair um outro dia. Patrício diz a Norma que Raul se demitiu do escritório Ancira. Na casa dos Chavero, alguns auditores chegam procurando por Regina.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capítulo 063 – no clube, Norma, Rosana e Olga falam sobre os filhos de Regina. Patrício se zanga ao escutá-las. Os auditores questionam Regina sobre onde poderiam encontrar Benjamin e a informam sobre as fraudes que ele cometeu. Patrício se zanga ao escutar os comentários de Olga e Rosana a respeito de Regina e sua família. Os auditores pedem a Regina que declare contra Benjamin na investigação que fazem contra ele. Regina se nega. Os auditores entregam a Regina uma carta de apresentação e pede que se comunique com eles, caso tenha alguma informação de Benjamin. Zaida insinua a Edmundo que não pode confiar em Tonho, pois ele matou a doutora Pastrana. Mercedes pede a Rômulo o endereço de Regina, já que pretende mandar lhe um presente em agradecimento pelas atenções com Olga. Marina lê a carta que Isaias lhe deixou, na qual ele perdão por todo o ocorrido entre eles. Edmundo chega a casa Chavero, e dá um celular a Inácio. Chamam à porta, Edmundo abre e dá de cara com Mercedes. Raul se zanga com Sandra ao descobrir que ela viu Edmundo e que pretendem ficar juntos. Mercedes entrega a Regina um relógio de pulso. Regina se surpreende. Patrício diz a Olga que pedirá a Rômulo um descanso para afastar-se um tempo do escritório. Edmundo chega à casa de Julieta em busca de Lucero.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capítulo 064 – Edmundo telefona para Sandra, se desculpa por não tê-la procurado antes e a convida para sair. César diz a Lucero que abrirá um café e lhe oferece trabalho para quando o abrir. Inácio é aprovado no vestibular. O doutor Diaz informa Patrício e Olga que a gravidez da jovem caminha muito bem. Tonho adverte Edmundo que não poderá sair do “negócio”. Lucero encontra outra notificação do banco. No apartamento de Edmundo, Regina pede a ele que ajude Lucero a conseguir trabalho e pergunta se sua relação com ela realmente não tem solução. Edmundo responde que está saindo com alguém mais. Sandra chega ao apartamento de Edmundo. Clotilde diz a Patrício que um homem de aparência misteriosa, e que não quis revelar o nome, esteve a sua procura. Edmundo diz a Regina que a relação dele com Sandra, diferentemente da que tinha com Lucero, não tem conflitos nem afobações. Marco diz a Rômulo que o juiz Ulloa está escondendo algo deles. Regina diz a Inácio que está preocupada e que tem um mau pressentimento quanto ao trabalho de Edmundo. Rômulo diz a Patrício que a pessoa que se apresentou em sua casa procurando-o, provavelmente seja seu pai. Patrício nega a possibilidade. Regina encontra entre as roupas de Edmundo uma receita falsa do filho. Patrício diz a Rômulo que talvez exista alguém que suspeite algo sobre o assunto de Marrufo. Na academia, o treinador diz a Inácio que Matheus está interessado nele para lutas clandestinas. Julieta diz a Lucero que se em cinco dias não pagar sua dívida com o banco, eles lhe tirarão a loja. Raul diz a Aurora que Sandra está saindo com um irmão de Patrício. No clube, Edmundo diz a Sandra que se sente atraído por ela e eles se beijam. Patrício procura Inácio na oficina mecânica e encontra Regina. Patrício garante a Regina que ela foi quem mandou Valdomiro a sua casa. Sandra diz a Edmundo que quando viu Regina em seu apartamento teve a impressão de já tê-la visto. Sandra apresenta Edmundo a Norma. O juiz Marrufo, por telefone, pede a Patrício para vê-lo com urgência. Na oficina mecânica, Regina mostra a Inácio a receita falsa de Edmundo. Marrufo pede dinheiro a Patrício, que o responde que dará, desde que em troca ninguém saiba que ele continua vivo. Marrufo diz a Patrício que tempos atrás, Rômulo o disse que o pai de Patrício havia morrido antes de seu nascimento. Sandra diz a Aurora ter visto a mãe de Edmundo. Aurora responde que, segundo Patrício, ela passa quase o ano todo viajando. O juiz Marrufo diz a Patrício que a investigação que Rômulo mandou fazer, com respeito a sua família, deu como resultado que seu verdadeiro pai é Ivan Moreno, e não Valdomiro. Sandra discute com Raul e Aurora pela relação que ela tem com Edmundo. Na casa dos Chavero, Regina mostra a Edmundo a receita falsa e exige que ele diga a verdade sobre seu trabalho. Regina diz a Edmundo que com essa atitude ela tem certeza de que realmente fracassou como mãe. No escritório Ancira, Patrício pede a Melissa um arquivo reservado de Rômulo. Augusto pede a Patrício o número do arquivo que está lendo para informar Rômulo. Patrício o tira de sua sala, furioso. Edmundo chama Inácio e Regina de mal agradecidos. Ela o esbofeteia. Sandra diz a Aurora que está quase segura que a mãe de Patrício esteve no casamento dele. Norma conta para Olga que Sandra sai com Edmundo, irmão de Patrício. Regina comenta com Lucero e Julieta que Edmundo está metido em coisas indevidas. Julieta diz a Regina que lhe tomaram a loja. Olga diz a Patrício que Sandra é namorada de Edmundo.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Lágrimas de Amor – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capítulo 065 – Patrício se zanga ao ouvir Olga dizer a suas amigas que Sandra sai com Edmundo. Edmundo diz a Tonho que aceita entrar por completo no negócio de distribuição de medicamentos. No escritório, Augusto informa Rômulo que Patrício esteve revisando alguns documentos do arquivo privado. Rômulo ameaça demití-lo e Augusto suplica para que ele não o faça. Por telefone, Rômulo pede a Flor que se vejam. Patrício pede a Olga que respeite seu silencio já que não deseja falar sobre sua família. Lucero aconselha Julieta a conversar com Raul para saber se ele pode fazer algo sobre o assunto da loja. Na casa de Flor, Rômulo a presenteia com um anel e eles se beijam. Raul sente ciúme ao escutar Norma falar sobre Edmundo. Numa banca de revistas, Edmundo observa um jornal com uma foto da doutora Pastrana e lê que a encontraram morta. Por celular, Edmundo avisa Tonho que chegará tarde ao encontro que marcou com ele e os distribuidores de “pastilhas”. No escritório Ancira, Benjamin pede a Augusto que o ajude a conseguir emprego no escritório. Regina comenta com Lucero e Julieta que se encontrou por casualidade com Benjamin e ele a ameaçou. Na faculdade de medicina, um investigador pede a Edmundo que não saia da cidade, pois poderá ser chamado para declarar sobre a morte da doutora Pastrana. Os investigadores interrogam Edmundo sobre Tonho. Tonho manda Zaida atrás de Edmundo. Na faculdade de medicina, Edmundo mostra a Zaida o jornal com a notícia da morte da doutora Pastrana. Na loja, Raul diz a Lucero que Edmundo está saindo com Sandra. Edmundo chega a seu apartamento junto com Zaida. Tonho entra e reclama que o fez ficar mal, faltando no encontro que haviam marcado. Tonho parte para cima de Edmundo e tenta enforcá-lo. Edmundo consegue esquivar-se de Tonho e este o ameaça com uma navalha. Edmundo mostra a Tonho um jornal e diz que não quer seguir trabalhando com ele. O doutor Diaz realiza um ultrassom em Olga e vê que seu filho é um menino. Tonho ameaça Edmundo e diz que matará Regina se ele o delatar. Patrício diz a Olga que deseja que o segundo nome de seu filho seja Ivan. Olga aceita. Regina pede que Marina não permita que Benjamin as chantageie. Zaida escuta Tonho que, por celular, pede que o façam um favor. Edmundo diz a Sandra que ele precisa falar com alguém que o escute sem julgá-lo. Na residência Chavero, Raul diz a Patrício que agora é amigo de Lucero. Patrício se zanga. Edmundo conta a Sandra toda a verdade sobre ao que se dedica. Ela o sugere a ir a polícia e dizer o ocorrido com a doutora Pastrana. Raul pede assessoria de Patrício para ajudar Lucero e Julieta a não perderem a loja. Patrício nega apoio. Patrício diz a Raul que sente que o está traindo, pois segue muito próximo a Lucero. Edmundo e Sandra viajam em um carro. Uma moto se aproxima e dispara contra eles, ferindo Edmundo. Na rua, Edmundo e Sandra saem do carro e o abandonam. Inácio propõe que Regina deixe Julieta e Lucero viver com eles. Edmundo e Sandra pegam um táxi. Marco diz a Rômulo que o melhor para ele seria matar o juiz Corona. Raul comenta com Lucero e Julieta da discussão que teve com Patrício. Em uma farmácia, Edmundo mostra ao farmacêutico uma receita falsa e o pede diversos medicamentos. Por telefone, Edmundo pergunta a Zaida se Tonho foi quem mandou mata-lo. Olga garante a Rômulo que o filho que espera é um menino. Por telefone, Edmundo pede a Regina que o perdoe e afirma já ter deixado seu trabalho ilegal.