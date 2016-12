Resumo da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz – Capítulos dos dias 19 a 23/12/2016

Resumo da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz, na TV Globo

SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 23/12/2016 da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz, na Globo:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 086 – Nanda e Jéssica discutem com Rômulo e Belloto. Caio questiona Toninho. Bárbara e Tita confrontam Ricardo por conta do comportamento com Joana e Toninho. Krica implica com Cleyton. Irene tenta convencer Giovane a se afastar de Joana. Lucas e Júnior convidam Toninho para sair. Sula alerta Joana sobre a visita de Toninho. Rômulo pede perdão a Nanda e promete jamais participar de outra luta clandestina. Joana pede um favor a Ricardo. Caio e Tânia falam sobre Toninho. Joana conta a Toninho que conseguiu um adiantamento de salário para ajudar sua avó Damiana.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 087 – Toninho discute com Joana por causa do dinheiro que, supostamente, é para cuidar de sua avó Damiana. Nanda dispensa Rômulo mais uma vez. Bárbara provoca Giovane por conta de Joana. Rômulo e Belloto seguem Nanda e Jéssica no parque de diversão de Orlando. Krica e Cleyton sonham em viajar para os Estados Unidos. Toninho faz sucesso ao acompanhar Lucas em um show no hostel. Jabá e Juliana registram o comportamento de Toninho. Rômulo convida Nanda para sair. Toninho se aproxima de Juliana e Jabá se incomoda.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 088 – Jabá enfrenta Toninho e Juliana repreende o namorado. Rômulo e Nanda se reaproximam. Toninho provoca Joana. Nanda divulga registros de sua viagem com Jéssica. Belinha convida Arthur e Dodô para acompanhá-la até a praia. Belloto treina com Rômulo para a luta e Jack fica satisfeito. Toninho insinua para Juliana que Joana armou para conhecer Bárbara e Gabriel em Morro Branco. Joana chega à praia com Giovane e se incomoda ao ver Toninho próximo de Juliana.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 089 – Joana comenta com Giovane que Toninho está manipulando Juliana. Jéssica sente enjoo e se preocupa. Jabá se irrita com Toninho e decide deixar a praia. Jéssica confessa a Nanda que teme estar grávida de Belloto. Jack leva Rômulo e Belloto ao octódromo onde acontecerá a luta. Bárbara e Joana se desentendem por causa de Toninho e Juliana. Caio se convida para jantar na casa de Tânia com seus filhos. Rômulo conhece Randon, seu adversário na luta. Arthur e Dodô decidem se matricular na academia para impressionar Belinha. Belloto desconfia do constante mal-estar de Jéssica. Tânia diz a Joana que está gostando de Caio. Toninho beija Vera. Vera revela a Bárbara e Joana que acredita que Toninho tenha furtado seu dinheiro.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Malhação Pro Dia Nascer Feliz – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 090 – Joana sugere que Vera e Bárbara falem diretamente com Toninho sobre o suposto furto. Rômulo se declara novamente para Nanda, mas a chamada de Clara interrompe o momento de romance entre os dois. Joana confronta Toninho. Nanda aconselha Jéssica a fazer um teste de gravidez. Arthur e Dodô se matriculam na academia Forma. Vera nega para Ricardo que tenha sido furtada por Toninho, mas confessa para Bárbara que o rapaz a ameaçou. Bárbara e Juliana se irritam quando Ricardo sente falta de Joana durante o jantar com as filhas. Caio presenteia Tânia, Luiza e Joana. Cleo visita Irene e os netos. Randon provoca Belloto e Rômulo. Bárbara pressiona Toninho.