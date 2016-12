Resumo da Novela Querida Inimiga – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Querida Inimiga no SBT

SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Querida Inimiga no SBT:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capítulo 024 – Ernesto diz aos alunos que não o interessa o que pensam dele, o importante é que aprendam. Lorena diz a uma aluna que Ernesto é um bom professor e que tem razão no que diz. Bárbara pergunta a Hortência se não pensa em contratar alguém que a ajude a potencializar as vendas da empresa quando Jaime não estiver. Hortência responde que não. Toribio pede a Paula que o ajude a organizar uma festa para formalizar o compromisso entre Lorena e Alonso. Ernesto se zanga porque Alonso obstrui o caminho com seu carro e reclama com Lorena. Juliano diz a Zulema que seu pai Omar já pagou os carros queimados na oficina e que agora está tentando arrumar a oficina com o pouco que lhe restou. Betina ensina Toribio a fazer amizades pela internet. Alonso pede a Zulema que prepare um jantar para formalizar seu compromisso com Lorena. Rose e Maria sugerem a Juliano participar de um concurso na TV chamado “Noite de Gênios”, pois ele sabe muito de futebol. Jaqueline diz a Dario que o apartamento onde vivem deve ser mal assombrado, pois está ouvindo ruídos estranhos. Lorena convida Maria e Rose para jantarem na casa de Alonso e diz que elas são sua família. Lorena, por telefone, também convida Sara. Sara interrompe a ligação. Diana procura Bruno com a intenção de voltar para ele. Zangado, ele diz não querer mais nada com ela e que só honrará com as despesas de seu filho. Alonso fica feliz ao ver Lorena chegar em sua casa na companhia de Maria e Rose. Sara parabeniza Alonso e deseja que ele seja muito feliz.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capítulo 025 – Diana diz a Vasco que deseja ser sua namorada. Toribio oferece um brinde a Alonso e Lorena. Sara se apresenta a Toribio como amiga de Lorena. Omar fala com Zulema que irá procurar um trabalho. Zulema envia uma carta aos noivos desejando feliz vida como família. Diana e Vasco planejam tornar pública sua relação, mas temem que a família de Vasco a rejeite. Sara interrompe Lorena e Alonso, pedindo para dançar com ele. Toribio se dá conta e pede para dançar com Sara. Bárbara culpa Hortência e Jaime pelo distanciamento de Vasco. Hortência manda Jaime atender as entrevistas para seu assistente. Lorena visita Sara e reclama por ela ter estragado a noite mais feliz de sua vida ao flertar com Alonso. Sara nega as acusações e responde com mentiras. Paula e Toribio visitam Zulema para pedirem que os venda comida. Arthur faz sua entrevista com Victor, que o considera um bom candidato, mas Hortência é quem vai decidir. Vanessa pede a Ernesto que volte pra ela. Ele se nega. Sara e Lorena recebem suas notas e são parabenizadas pela professora. Lalo reconhece Toribio e pede dinheiro por ter sido atropelado. Toribio finalmente reconhece sua culpa. Paty comenta com Lorena que Sara a olhava com inveja na hora de receber suas notas. Omar volta de uma série de entrevistas e fala com Zulema que não foi bem. Maria aconselha Jaime a se aproximar de seu filho e de seu irmão. Bruno convida Sara para sair, mas ela o rejeita. Lorena e Paty chegam a apresentação do livro de Ernesto, onde encontram várias de suas ex-namoradas. Alonso e Bruno voltam a brigar. Bruno diz que vai denunciá-lo. Ernesto recebe congratulações por seu livro. Paty e Lorena caçoam de Ernesto e ele as surpreende.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capítulo 026 – Vasco e Diana chegam à casa de Zulema e anunciam seu namoro. Zulema e Omar ficam muito satisfeitos. Sara também descobre que Vasco e Diana são namorados e planeja dizer isso a sua avó. Vasco diz a sua mãe que é namorado de Diana. Ela não esconde seu descontentamento. Diana chega e Bárbara a insulta e agride. Vasco a defende e ambos vão para a casa de Zulema. Sara vai a empresa de sua avó para lhe dar a notícia de Diana e Vasco. Hortência fica possessa com a novidade. Vasco visita seu pai para lhe dizer sobre o namoro. Jaime o apoia. Depois do problema com Vasco, Hortência encontra o tabelião para mudar seu testamento e deserdar Vasco, assim como fez com Omar. Sara fica como sua única herdeira. Em um quarto de hotel, Arthur e Bárbara planejam uma maneira de que ele fique com um bom cargo na empresa de Hortência. Bárbara arma das suas para que Hortência escolha Arthur entre candidatos a um cargo em sua empresa, e assim consegue que ele seja contratado. Jaqueline está muito feliz com seu vestido de noiva e com vários planos para seu casamento, mas segue paranoica com a ideia de que existam fantasmas no apartamento de Dario. Paula fala para Greta que entrou na casa de Dario, encontrou o vestido de noiva de Jaqueline e o descosturou num ponto estratégico para que se rasque assim que ela o vestir. Lorena está fazendo sua lição de casa e pede ajuda a Sara para fazer alguns gráficos. Sara a empresta seu notebook. Lorena termina e pede a Sara que a ajude a imprimir o trabalho. Sara apaga o arquivo e diz que por um problema ele se apagou sozinho.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capítulo 027 – Lorena procura pelo arquivo, mas não o encontra. No dia seguinte ela explica o ocorrido ao professor, mas ele não aceita as desculpas de Lorena, que teme perder a bolsa de estudos por não ter entregue o trabalho. Toribio vende seu carro e entrega o dinheiro a Lalo, dando assim por terminado o caso do incidente em que Lalo machucou a perna. Bruno decide apresentar uma acusação contra Alonso por agressão verbal. Há uma votação na clínica em que Bruno e Alonso trabalham para eleger o melhor médico do local e o vencedor receberá um reconhecimento no aniversário da clínica. Arthur confessa a Valéria que perdeu um negócio que envolvia muito dinheiro, mas agora terá um trabalho e uma carreira na empresa de Hortência Armendariz. Sara pensa que com o novo testamento de Hortência só precisará eliminar Jaime, já que Vasco foi deserdado. Sara e Lalo planejam a morte de Jaime. Juliano se dedica a estudar tudo sobre futebol, pois irá participar de um concurso televisivo chamado “Noite de Gênios”. Rose o ajuda fazendo perguntas e animando-o. Jaqueline e Paula se encontram e brigam. Betina reclama que seus pais continuam brigando. Sara manda Lalo seguir Bárbara onde quer que vá para conseguir fotografias comprometedoras quando ela estiver com seu amante. Lalo a obedece. Depois de muitas horas ele vê Bárbara entrar num hotel e a segue e a encontrando aos beijos com Arthur. Lalo aproveita a oportunidade e tira fotos do casal.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capítulo 028 – Iniciando o plano para que Jaime sofra um acidente, Sara entrega as chaves da mansão de Hortência para que Lalo faça uma cópia. Lalo fica com a missão de “arrumar” o carro de Jaime para que o plano saia como Sara deseja. Valeria tem outra discussão com Arthur e Catarina sai em defesa do filho. Valéria diz que Arthur é imaturo, arrogante e não é bom em nada. Valeria afirma que cuidará sozinha de seus filhos. Betina consola Paula, que está muito triste pelos desgostos que tem com Darío. Betina vai até Toribio e o diz que eles precisam arrumar um pretende para Paula. Assim, Betina coloca uma foto de Paula num site de relacionamentos para ver se aparece um homem bom que se interesse por ela. Chega a noite do concurso em que Juliano se inscreveu. Rose tenta, de todas maneiras, convencê-lo que não tem má sorte e sairá vencedor do concurso. Numa primeira fase Juliano se dá muito bem e é classificado para a segunda etapa. Sara é convidada para ver o prêmio de Alonso na clínica e pesna em um jeito de fazer com que Lorena não consiga ir ao evento. Lorena sai de sua casa e para um táxi, o mesmo que já foi contratado antes por Lalo, a pedido de Sara. O motorista se afasta do trajeto que deve tomar e depois finge que o carro está quebrando. Lorena se desespera e sai em busca de outro táxi. Enquanto Alonso espera ansiosamente a chega de Lorena, acaba sendo obrigado a receber o reconhecimento mesmo sem a presença da amada. Sara está muito próxima a ele, pois não deseja perder nenhuma oportunidade. Sara abraça Alonso.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capítulo 029 – Sara parabeniza Alonso por seu reconhecimento, mas ele está preocupado por Lorena não ter chegado. Lorena telefona para Alonso da casa de Toribio para explicar porque não chegou a tempo. Sara diz a Lalo que está preocupada com a possibilidade de Lorena e Alonso descobrirem a verdade sobre ela. Eles elaboram um plano para separar o casal. Zulema diz a Maria que já não acredita que Omar a ama. Diana sugere a Vasco que perdoe seu pai, pois ela acredita que ele é um bom homem. Vasco oferece ajudar Jaime com seu trabalho até que a sua situação melhore. Vasco encontra Arthur na empresa de Hortência e pede alguns documentos. Hortência vê Vasco e lhe diz que deveria tomar o lugar de seu pai na empresa. Sara descobre que Alonso é quem está pagando pelos estudos de Lorena e decide usar essa informação em seu plano. Betina diz a sua amiga Lucia que deseja encontrar um namorado para sua mãe. Lucia propõe que ela a apresente a seu pai. Paula e o pai de Lucia se conhecem em uma pista de gelo e vão tomar um café. Lalo visita Alonso com a desculpa de que precisa de uma receita medica. Ele diz a Alonsoz que Lorena é sua namorada e só está usando Alonso por interesses financeiros. Depois, Sara diz a Alonso que não consegue acreditar no que Lorena fez. Lorena telefona para Alonso, mas Sara intercepta a ligação e apaga as mensagens. Betina diz a Paula que deveria conseguir um trabalho e a ajudará a procurá-lo. Betina comenta com sua mãe que Dario a comprou um vestido para uma festa e assim Paula acaba se dando conta que sua filha está crescendo.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capítulo 030 – Alonso vai ver Lalo, que conta várias mentiras sobre ele e Lorena. Eles brigam. Sara ajuda Alonso a dizer mais mentiras. Alonso acredita e Sara o consola. Na escola de culinária, Lorena impressiona Ernesto com suas respostas. Juliano continua estudando para o concurso e quebra sua promessa de levar Rose ao cinema. Sara diz a Lalo que dará uma recompensa por ser tão convincente com Alonso. Lalo responde que deseja uma grande recompensa, mais afetiva. Lalo pede uma moto a Sara. Hortência oferece dinheiro a Diana para que deixe Vasco em paz. Diana rasga um cheque de dois milhões de dólares. Alonso vai a escola ver Lorena e ela trata de explicar-lhe que não há nada entre ela e Lalo, porém Alonso não quer ouvir e a insulta, terminando a relação com ela. Zulema conta a Omar o que sente e que acredita que ele já não a ama. Omar se surpreende e jura que a ama mais do que nunca. Eles fazem amor. Ernesto escuta várias mensagens em sua secretária eletrônica. São mulheres que querem estar com ele. Alonso se lembra das coisas que disseram Sara e Lalo. Vasco acredita que Diana não quer que ele compre coisas para seu bebê. Valéria fica no escritório para ajudar Alonso. Arthur e Catarina reclamam por ela chegar tarde em casa. Jaime tenta aproximar-se de Bárbara, mas ela o rejeita. Sara conta as horas para que Alonso seja dela. Depois vai vê-lo e conta que Lorena havia lhe confessado que tudo que Lalo disse é verdade.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capítulo 031 – Toribio sente que essa história está muito estranha e liga para Lorena para tirar suas dúvidas. Alonso proíbe o pai de falar com Lorena. Toribio liga novamente para Lorena e lhe informa que não poderá comparecer ao encontro que haviam marcado, diz que quando as coisas se acalmarem, poderão falar. Lorena pensa que é muito injusto tudo o que está ocorrendo. Alonso recebe um e-mail de um programa chamado “Peça-me um desejo”. Ele lamenta ter promovido isso em favor de Lorena e não responde a comunicação. Rose e Maria pedem a Juliano que as acompanhe para ir atrás de Lalo para que ele diga a verdade. Juliano e Lalo se agridem. Rose quebra um jarro na cabeça de Lalo. Zulema tenta esclarecer as coisas com Alonso, mas ele se recusa a aceitar que tudo é uma calunia. Sara visita Lalo e, ao encontrá-lo machucado ele a diz o que ocorreu. Lalo ameça contar tudo o que sabe a Hortência caso eles não lhe deem dinheiro. Zulema começa a ter dúvidas quanto a Sara e decide falar seriamente com ela, mas Sara é habilidosa para mentir e consegue se esquivar das acusações. Ela incrimina Lorena. Omar finalmente consegue um emprego, não com o salário que esperava, mas suficiente para um recomeço. Arthur está começando a tecer uma rede de intrigas ao dizer para Bárbara que seria muito mais atraente se fosse viúva. Sara entra no escritório quando Bárbara e Arthur estão a ponto de se beijar. Paula tem uma entrevista de emprego. Zulema telefona para Lorena e diz que por falta de dinheiro terá que despedi-la. Lorena fica surpresa e muito triste ao ouvi-la.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capítulo 032 – Lorena não entende nada e acredita que isso tem a ver com Alonso. Jaime encontra Arthur no escritório e o diz que deve ser muito eficiente no cargo. Jaime procura Maria e a diz que sua amizade é muito importante para ele. Betina e Lucia enganam outra vez seus pais para que voltem a se ver, eles passam uma tarde agradável. Ernesto vai ver Raimundo em um restaurante. Raimundo lhe oferece o posto de “Chef de Cozinha” em seu restaurante e o diz que terá toda a liberdade para comandá-lo a seu gosto. Ernesto aceita. Alonso vai à escola de gastronomia pedir que devolvam os pagamentos adiantados que fez pelos estudos de Lorena. Sara diz a Alonso que não quer perder sua amizade. Lorena se sente triste e enganada e a recepcionista da escola diz que tentará conseguir uma uma bolsa para que ela siga estudando. Lorena procura Alonso e o diz que devolverá até o último centavo do que ele pagou por seus estudos. Ela o devolve seu anel de compromisso. Maria pede a Paula que fale com Alonso sobre Lorena, mas ela se nega. Maria e Rose dizem a Lorena que sempre terá um lugar junto a elas. Zulema se nega a contar a Maria as razões pelas quais teve que despedir Lorena e afirma que esse assunto está terminado. Sara ameaça Bárbara e diz que contará a Jaime sobre seu amante, se não lhe dar dinheiro. Sara dá dinheiro a Lalo e o diz que logo terão muito mais. Jaime bebe demais numa comemoração e Sara o observa. Ela liga para Lalo e o avisa que esse é o momento dele se meter no estacionamento e fazer o que deve ser feito contra Jaime. Bárbara liga para Vasco e pede que ele vá ajudar seu pai, pois ele bebeu além da conta e ela não quer um escândalo. Jaime grita com Hortência, dizendo que está farto de suas mentiras.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Querida Inimiga – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capítulo 033 – Em um evento de caridade oferecido por Hortência com o objetivo de arrecadar dinheiro para um orfanato, Jaime bebe além da conta e causa um escândalo, dizendo que sua mãe é uma hipócrita. Os repórteres aproveitam para tirar fotos e registrar todo o momento. Hortência pede a Sara que fique atenta aos jornais para ver como retrataram seu evento. Seguindo ordens de Sara, Lalo sabota o carro de Jaime para acabar com ele. Vasco conduz Jaime ao carro para levá-lo para a casa. No caminho, Jaime desce do carro e segue caminhando. Vasco o segue de carro, mas sem que perceba acaba tendo um problema e o bate. Chega a ambulância e leva Vasco para a clínica de Alonso. Jaime segue caminhando, alheio ao que está ocorrendo. Vasco é submetido a uma operação. Bárbara está desesperada e Hortência culpa Jaime pelo ocorrido. Alonso diz que Vasco saiu bem da operação, mas pode ficar com sequelas. Zulema não quer informar a Diana o corrido por seu estado gestacional, mas se vê obrigada a fazê-lo. Diana se surpreende e desmaia. Lorena, Maria e Rose também vão se informar sobre Vasco. Omar se porta friamente com Lorena, Sara finge que tudo está bem entre elas, mas diz a Lorena que seria melhor se ela se retirasse. Depois de vagar pela cidade e dormir em uma praça, Jaime chega a mansão de Hortência onde recebe a má noticia. Hortência e Bárbara culpam Jaime pelo ocorrido. Lorena vai caminhando para a saída do hospital. Ela encontra Alonso sua bolsa cai. Alonso se agacha para recolhê-la e se dá conta de quem é sua dona.