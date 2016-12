Resumo da Novela Rock Story – Capítulos dos dias 19 a 24/12/2016

Resumo da Novela Rock Story na Globo

RIO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 24/12/2016 da Novela Rock Story na TV Globo:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Rock Story – Sábado, 17 de Dezembro de 2016

Capitulo 034 – Diana descobre que Gui está vendendo a casa. Gilda e Nicolau discutem. Diana conta para Lázaro que Gui venderá sua casa e o vilão tem uma ideia. Vanessa critica Diana por não ter devolvido o anel para Gui. Nelson garante que Júlia não tem motivo para ter ciúmes de Diana. Vanda afirma a Alex que não transportará nenhum embrulho para fora do país. Nicolau pede para Haroldo deixar sua banda se apresentar na churrascaria. Lázaro entrega a Léo a música que comprou para ele dizer que escreveu para Diana. Gordo fica abalado ao saber que Laila deixou o hotel sem pagar a conta. Júlia reclama da presença de Diana e Gui tenta tranquilizá-la. Diana mente para Léo. Gui consegue vender a casa. Alex tem uma ideia para convencer Vanda a levar seu contrabando para Nova York. Haroldo vê Nicolau conversando com Roberto e questiona o filho. Laila procura Gordo na gravadora. Edith flagra Gui e Júlia se beijando.

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Rock Story – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 035 – Edith não conta que viu Gui e Júlia se beijando. Nicolau inventa para Haroldo que participou de uma terapia em grupo com Roberto. Laila se vitimiza para Gordo. Roberto avisa a Nicolau que não lhe deu alta. Júlia explica para Edith que Gui escondeu o namoro dos dois por causa de Chiara. William e Romildo conseguem pegar a bengala de Vanda. Zac não gosta de saber que Tom convidou Yasmin para seu show na churrascaria. Vanda lembra do aviso de Júlia sobre Alex quando ele lhe oferece uma bengala de presente. Léo fica furioso ao ver fotos de Gui na mesa de Diana. Lázaro diz a Néia que Gui terá de vender a casa para pagá-lo. Chiara se entristece ao saber que Gui vendeu a casa. Júlia comenta com Nelson que está preocupada com Vanda. Nicolau, Zac, Tom e JF não fazem uma boa apresentação com a banda. Yasmin e Natália debocham de Tom e Zac. Vanda não aceita a ajuda de Júlia e pede para a jovem não procurá-la mais. Gui tenta desmarcar o jantar com Júlia. Lorena avisa a Alex que furtará a bengala de Vanda quando ela chegar ao aeroporto. Júlia espera Gui no restaurante e se surpreende ao vê-lo chegar com Diana. Leo derruba um balde de gelo em Gui.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Rock Story – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 036 – Diana fica furiosa com a atitude de Léo contra Gui e pede um tempo para o rapaz. Júlia conta a Gui que Vanda a ameaçou. Gordo insiste para que Laila não abandone a música. Néia e Lázaro comemoram ao saber que Diana pediu um tempo para Léo. Júlia confessa a Edith que está fugindo da polícia. JF desiste de fazer parte da banda. Gordo manda Nanda pagar as despesas de Laila no hotel. Gilda tenta convencer Nicolau a deixar a banda. Romildo leva Vanda ao aeroporto. Néia chama a atenção de Yasmin por conta de seu rendimento na escola. Alex, Romildo e William festejam quando Vanda confirma que embarcou. Lorena avisa a Alex que não tinha nada na bengala de Vanda. Alex e Júlia se encontram no salão de Vanda.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Rock Story – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 037 – Alex fica furioso ao saber que Vanda vendeu a mercadoria. Júlia consegue escapar de Alex, que a ameaça. Zac descobre que Yasmin será sua aluna. Diana diz que Gui está ficando dependente de Eva. Alex e Lorena se acusam mutuamente pelo fracasso do transporte da mercadoria. Diana sonda Vanessa para saber sobre Júlia. Gordo comenta com Nelson que não esqueceu que Laila o abandonou por outro homem. Haroldo inclui no cardápio o drink criado por Luana. Marisa avisa a Luana para ficar longe de Nicolau. Daniel avisa a Gui que o comprador quer a casa com os móveis dentro. Lorena sente raiva de Júlia. Diana recebe flores de Léo. Zac reclama de Yasmin para Tom. Diana sonda Júlia sobre seu envolvimento com Gui. Gui assina a venda da casa. Gui fica surpreso ao saber que o comprador da casa é Lázaro.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Rock Story – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 038 – Gui se irrita com Lázaro. Gordo diz a Laila que Diana ainda não sabe que eles estão juntos. Vanessa conta a Diana e Gordo que Lázaro comprou a casa de Gui. Léo compra um anel para Diana. Lázaro diz a Diana que comprou a casa para defender a herança de Chiara. Gilda repreende Marisa. Luizão avisa a Haroldo que Luana recebeu uma proposta de trabalho. Lorena diz para Alex pra não importunar Julia. Gui declara seu amor por Júlia. Luana se entristece com o desdém de JF ao saber da sua proposta de emprego. Júlia confessa a Edith seu medo de reencontrar Alex. Eva interrompe a sessão de Gui e afirma que não está se sentindo bem. Diana visita Gui e tenta seduzi-lo. Diana vê Gui e Júlia se beijando.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Rock Story – Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 039 – Surpresa, Diana deixa a casa de Gui. Gui afirma a Júlia que contará para Chiara sobre seu namoro. Caio grava a banda tocando na rua e Gilda fica horrorizada quando vê Nicolau. Gordo fala do novo CD de Gui e Lázaro sente inveja do roqueiro. Diana é rude com Chiara. Diana tem uma ideia para se vingar de Gui e Júlia. Léo garante que Gui não lançará seu CD. Luana pensa em não aceitar a proposta de trabalho que recebeu para ficar com JF. Gilda briga com Nicolau. Lázaro afirma a Ramón que vai participar dos lucros do novo CD de Gui. Nanda sente ciúmes de Gordo com Laila. Gilda prende Haroldo na cama com algemas e chama um chaveiro para ajudar a soltá-lo. Romildo e William tentam intimidar Alex. Diana filma Júlia e Gui. Gilda e Haroldo flagram Marisa e Nicolau juntos. Diana mostra para Gordo e Chiara o vídeo em que Gui e Júlia aparecem como um casal.

Resumo do Capítulo do dia 24/12/2016 da Novela Rock Story – Sábado, 24 de Dezembro de 2016

Capitulo 040 – Chiara se decepciona com Gui. Gilda e Haroldo expulsam Marisa e discutem com Nicolau. Gordo critica Diana por ter magoado Chiara. Edith e Nelson defendem Júlia e Vanessa se irrita. Zac incentiva Gui a continuar com a gravação de seu CD. Marisa é demitida. Léo combina um encontro com Diana. Gui avisa a Gordo que não quer mais que Diana trabalhe em seu CD. Nicolau pede para seus pais readmitirem Marisa. Zac discute com Yasmim. Léo ouve os elogios de Nina e Miro ao CD de Gui e fica contrariado. Zac procura Chiara. Laila reage com despeito ao saber que Gordo financiará o lançamento do CD de Gui. Zac lembra que é preciso encontrar uma pessoa para ficar no lugar de JF e Gui se preocupa. Ramón vê Lázaro sair de casa à noite. Léo e Néia reclamam do CD de Gui. Tainá avisa a Gordo e Diana que o computador com o CD de Gui foi furtado.