Resumo da Novela Vidas em Jogo – Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016

Resumo da Novela Vidas em Jogo na Record



SÃO PAULO [ ABN NEWS ] — Resumos dos Capítulos dos dias 19 a 30/12/2016 da Novela Vidas em Jogo na TV Record:

Resumo do Capítulo do dia 19/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2016

Capitulo 066 – Patrícia discute com Francisco e Rita. Ela tenta subir para buscar suas roupas, mas o milionário a impede. Ele afirma que tudo será entregue na casa de Regina. Francisco a expulsa. O bandido conta para seu chefe, no morro, que viu seu comparsa jogando futebol. O traficante pede que o rapaz seja levado até ele assim que chegar. Sandro convida Welligton para um baile funk. O porteiro do condomínio de Augusta liga para avisar que Adalberto chegou. Para preservar sua amiga, a mãe de Raimundo desce. Augusta diz para o ex-mecânico que fará de tudo para separá-lo de sua esposa. Adalberto a segura pelo braço com força e ameaça sua vida. Augusta lhe dá uma joelhada e não aceita a intimidação. Ela o deixa por ali e sobe. Sandro é levado à força para conversar com seu chefe. Carlos permite a ida Welligton e Grace ao baile funk. O traficante bate em Sandro, que tenta se explicar e conta que convidou algumas pessoas para o baile. Sandro teme pela vida de Welligton e Grace. Margarida prepara um jantar para Elton e tenta seduzi-lo. Adalberto liga para o celular de Zizi e a chantageia. Ele diz que Rita não pode ficar sabendo nada sobre a surra, caso contrário, revelará tudo sobre seu passado. Grace e Welligton saem para ir ao baile funk. Zizi vai visitar sua filha no apartamento de Carlos. Não satisfeita com a agressão sofrida por sua mãe, Rita pergunta se foi Adalberto que a agrediu. Elton fica tenso com as investidas de Margarida. Ele decide fingir uma indisposição para se livrar da milionária. Zizi não conta que foi agredida por Adalberto. Carlos e Rita ficam desconfiados. Patrícia fica impressionada com o dossiê sobre a turma do bolão. Regina liga para Cleber, que transa com uma prostituta. O ex-policial é carinhoso com a empresária. Welligton e Grace são escoltados por bandidos até o baile. Paulinho e Sandro ficam tensos. Os gêmeos ficam maravilhados com o salão. Uma fotógrafa registra tudo e diz que está fazendo isso a pedido do dono do morro. Napa chega ao baile e seus comparsas indicam quem são Welligton e Grace.







Resumo do Capítulo do dia 20/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Terça-feira, 20 de Dezembro de 2016

Capitulo 067 – Sandro e Paulinho ficam tensos com a chegada do chefe do tráfico e tentam levar Welligton e Grace do baile. Outros bandidos que estão por ali não deixam ninguém sair. Todos são levados para um local escolhido por Napa. A fotógrafa que também estava no baile é obrigada a ir junto. Sandro é agredido pelos bandidos, que o acusam de traição. Um menino vai até a casa da mãe de Paulinho para avisar que ele está sob poder dos bandidos. Carlos fica preocupado com a falta de notícias dos gêmeos e decide ligar para Welligton. O celular do rapaz vibra e ele atende discretamente. O dono de Zé ouve os diálogos e decide ir até o morro. Com muita fome, já que não consegue gostar dos pratos chiques pedidos por Marizete, José levanta no meio da madrugada para comer. Durante o caminho até a cozinha, ele esbarra no sino que cai no chão. O barulho acorda Marizete, que se dá conta da ausência de seu companheiro. Enquanto lancha, José começa a conversar com Marta. Ela fala sobre seu último relacionamento. Marizete chega, mas não se revela. A milionária acredita que os dois são amantes. Carlos chega ao morro e bandidos o escoltam até o alto do morro. O chefe do tráfico decide que todos serão mortos e os leva para fora. Ele fica espantado ao ver Carlos. José volta para o quarto e não percebe que Marizete chora. Carlos e o traficante entram em um acordo. O dono de Zé usa o nome de Miranda para intimidar o bandido, que fica sem saída. Todos são liberados. Depois que chegam em casa, Grace e Welligton deixam Carlos constrangido ao fazerem perguntas sobre Miranda. Pela manhã, Marizete se levanta chateada. Ela é dura com José. Carlos só revela para os gêmeos que no passado foi policial. Welligton e Grace ficam insatisfeitos com a resposta. Ernesto diz para Mariana que o pai de Ivan morreu e que, por isso, precisa conversar com o malandro. A moça diz que tentará ajudá-lo a marcar um encontro. Disfarçado, Cleber observa tudo. Carlos passeia pelo condomínio com Zé. O cãozinho se apaixona por Fifi, uma cadelinha poodle, mas o dono da cachorrinha despreza Zé. Carlos consola seu companheiro. Patrícia, Regina e Maurício chegam à delegacia. Francisco e Rita chegam ao mesmo tempo. A filha da empresária ofende a dançarina, que a acerta com dois tapas. Patrícia não revida e um policial que estava por ali afirma que Rita será detida em flagrante por agressão.

Resumo do Capítulo do dia 21/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Capitulo 068 – Patrícia, Regina e Maurício chegam à delegacia. Francisco e Rita chegam ao mesmo tempo. A filha da empresária ofende a dançarina, que a acerta com dois tapas. Patrícia não revida e um policial que estava por ali afirma que Rita será detida em flagrante por agressão. Guilherme diz que não será necessário, já que a fiança será paga. A quantia deve ser paga em espécie, mas todos carregavam apenas seus cartões de crédito. José sai para sacar dinheiro e Rita é obrigada a esperar na sala de detenção. Welligton pergunta para Carlos por que Napa o respeitou. Ele acredita que apenas o fato de ser ex-policial não acalmaria o traficante. O dono de Zé desconversa e encerra o assunto. Carlos dá conselhos para Zizi e tenta fazê-la desistir de voltar a morar com Adalberto. É a vez de Marizete prestar depoimento. Divina liga para Ernesto tentando marcar um encontro. O carroceiro conta que está em Belém. Ivan não acredita no que está escrito no bilhete deixado por Ernesto. Mariana tenta convencê-lo a encontrar o vendedor de cachorro-quente para conversar. Mesmo sendo impedido pelo porteiro, Adalberto sobe até o apartamento de Augusta para ver sua esposa. O funcionário do condomínio liga para a polícia.

Resumo do Capítulo do dia 22/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Quinta-feira, 22 de Dezembro de 2016

Capitulo 069 – Adalberto implora pelo perdão de Zizi. Eles falam sobre o passado quando um policial chega, atendendo ao chamado do porteiro. O ex-mecânico decide ir embora sem resistir. Zizi é fria na despedida. José chega com o dinheiro para pagar a fiança. Marizete manda algumas indiretas e o ex-porteiro não entende muito bem. O delegado toma o depoimento de Regina, que está acompanhada de Maurício. De mãos atadas, já que não pode fazer nada contra Carlos e o restante do grupo que estava no morro, o traficante decide acabar com Belmiro. Roseli conta para Severino que Ernesto foi para Belém atrás de Ivan. O carroceiro consegue ligar para o malandro e os dois marcam um encontro. Depois que Patrícia presta depoimento, a moça vai embora com Regina e Maurício. Um bandido vai até o Cariocas e leva Belmiro para conversar com o chefe do tráfico. Lucas e Andrea preparam uma manifestação contra os táxis piratas. Hermezinda liga para Carlos e avisa que seu marido foi levado por bandidos. O dono de Zé se compromete a salvá-lo. Carlos liga para Miranda e aguarda a chegada de alguns companheiros. Novamente Marizete ouve uma conversa de José e Marta e fica mais desconfiada. O traficante se prepara para queimar Belmiro, quando Carlos chega com os homens de Miranda. Começa um tiroteio e todos os bandidos são mortos. O companheiro de Hermezinda é liberado. Regina e Patrícia comemoram, acreditando que Rita será prejudicada graças à agressão. A empresária recebe uma ligação da seguradora e fica sabendo que a explosão do veleiro foi criminosa. Sendo assim, ela não receberá o dinheiro do seguro. Regina fica com ódio de Maurício.

Resumo do Capítulo do dia 23/12/2016 da Novela Vidas em Jogo– Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Capitulo 070 – Regina se desespera, já que não receberá o dinheiro da seguradora. Maurício tenta se explicar, dizendo que não é o culpado pela explosão do veleiro. Ele culpa Cleber e diz que o ex-policial o atropelou. Maurício afirma que usou a amnésia como uma forma de proteção. Patrícia dá razão para o advogado, já Regina se nega a acreditar. Lúcia ouve toda a conversa e fica assustada. Maurício começa a utilizar todos os argumentos que possui e Regina lhe dá um voto de confiança para provar tudo o que disse. Margarida convida Valdisnei para assistir um filme em sua casa com Elton. O garçom aceita. Ernesto liga para Roseli e conta que Ivan se envolveu novamente com Mariana. A escovista se irrita e desliga o telefone. O carroceiro comemora por ter afastado a moça de sua mina de ouro. Cacau e Daniel namoram no quarto. O clima esquenta entre o casal, mas Edmilson entra no quarto sem bater. Fátima chega e dá razão para sua filha. Daniel se desculpa. Francisco recebe uma ligação do detetive que havia contratado. Ele fica sabendo que seus irmãos foram vendidos. Além disso, a mulher que cuidava dos meninos já faleceu. Marizete conversa com Fabinho e afirma que seu marido a trai com a empregada. O personal stylist sugere que a milionária simule uma viagem para pegá-los em flagrante. Paulinho e sua mãe são expulsos de casa pelo novo chefe do tráfico. Grace e Welligton convencem Carlos a abrigar Sandro em seu apartamento. Maurício liga para Francisco e marca um encontro. Patrícia ouve tudo, escondida. O advogado sai e a filha de Regina o segue. Raimundo vai até a casa de Augusta e se diz preocupado com a ameaça de morte feita por Adalberto. Zizi fica surpresa ao ouvir a conversa. Maurício chega à casa de Francisco. Patrícia o aborda e o chama de traidor.

Resumo do Capítulo do dia 26/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016

Capitulo 071 – Maurício diz para Patrícia que se uniu com Francisco para acabar com Cleber. Ele convence a moça a entrar para ouvir a conversa. O milionário ainda tenta impedir a entrada da filha de Regina, mas Maurício demonstra que realmente é necessário que Patrícia acompanhe o diálogo. Francisco revela que Maurício explodiu o veleiro sim, mas com o objetivo de incriminar Cleber. Depois de conversar com Augusta e demonstrar sua preocupação, Raimundo fica constrangido de ficar no apartamento e decide ir embora. Zizi o convida para jantar e Augusta adora a ideia. Regina pergunta para Lucia se depois da explosão do veleiro, o endereço da pensão em que Maurício estava hospedado foi dado para alguém. Ela afirma que não se recorda. A secretária fica tensa ao lembrar da ameaça feita por Cleber. Patrícia promete que não contará nada para sua mãe. Augusta chama Raimundo para voltar a trabalhar na confeitaria. Valdisnei chega à casa de Margarida para ver o filme. Elton fica descontente. Ivan e Ernesto se encontram para conversar. Cleber os observa, de longe. Ernesto afirma que não entregará os crimes de Ivan. Em troca, ele pede cinco milhões e Ivan cai na gargalhada. O carroceiro conta que o malandro ficou milionário. Eles fazem um acordo e decidem que o pagamento será feito quando voltarem para o Rio. Raimundo vai até o apartamento de Adalberto e o ameaça dizendo que acabará com sua vida se fizer algo contra Augusta. Cleber, que ouviu toda a conversa de Ivan e Ernesto, liga para Regina e conta que a dupla sequestrou Patrícia. Andrea recebe os taxistas da empresa em sua casa. Eles se irritam com o fato de serem obrigados a andar com os seguranças contratados pela milionária. Andrea diz que ainda não confia em ninguém. O líder dos taxistas afirma que também não confia em sua nova patroa. Zé e Fifi fogem de seus donos. A namorada de Lucas fica surpresa. Patrícia vai até o consultório médico para fazer uma ultrassonografia. A médica diz que o bebê apresenta algumas complicações e afirma que existe a possibilidade de a criança ser portadora da síndrome de down. Patrícia fica chocada.

Resumo do Capítulo do dia 27/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Terça-feira, 27 de Dezembro de 2016

Capitulo 072 – Patrícia se irrita e começa a discutir com Francisco. A moça afirma que fará um aborto. Ela se levanta para ir embora, mas cambaleia e desmaia. A maioria dos taxistas não aceita participar da manifestação liderada por Andrea. Carlos e o dono de Fifi decidem sair do condomínio para procurar seus cães. Patrícia pede que Francisco chame Regina na clínica. Fátima fica desanimada em seu primeiro dia de trabalho no Cariocas. Zé e Fifi pegam carona com um carroceiro. Carlos e o dono da cadelinha ficam tristes com a falta de notícias de seus cãezinhos. Regina chega à clínica e Patrícia conta que existe a possibilidade de o bebê ser portador da síndrome de down. Ela diz fará um aborto, mas a empresária afirma que não permitirá. A moça é dura ao dizer que não terá o bebê nem por vinte milhões de reais. Regina dá um tapa em seu rosto. Carlos e o dono de Fifi organizam um mutirão para encontrar seus cãezinhos. Depois da reunião, todos se dispersam. Augusta pressiona Marialice e pergunta por que ela espalhou uma fofoca questionando sua sexualidade. Raimundo chega e interrompe a conversa. Francisco senta no banco de uma pracinha. Com o olhar triste, ele observa algumas crianças brincando. Nesse momento, chega Teodoro, o mesmo mendigo que ajudou Carlos na virada do ano. Ele conversa com o milionário e lhe dá alguns conselhos. Francisco se anima com as palavras de seu novo amigo e agradece. Sandro chega à casa de Carlos. Paulinho e sua mãe vão até Belmiro para dizer que se mudarão para o Norte, já que foram expulsos da comunidade em que viviam. Caminhando na chuva, junto com Fifi, Zé avista uma scooter e acha que é seu dono. Ele corre para o meio da rua e acaba sendo atropelado.

Resumo do Capítulo do dia 28/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Quarta-feira, 28 de Dezembro de 2016

Capitulo 073 – Carlos sofre com o desaparecimento de seu cãozinho. Uma senhora que passa pela rua encontra Zé todo machucado junto com Fifi. Ela o pega no colo e o leva embora. Regina tenta convencer Patrícia de que seu bebê é um presente, mas a moça insiste que não terá esse filho. Margarida fica feliz ao saber que Elton preparou seu jantar. Quando vê que todos os pratos foram preparados com maçãs, se entristece. Zizi vai até o apartamento para tirar satisfações. Ela pergunta por que o ex-mecânico ameaçou Augusta. Depois de uma conversa, Adalberto decide que pedirá desculpas para a mãe de Raimundo. Ele convence sua esposa a ficar para jantar. Augusta chama Jorge e Marialice em seu apartamento para conversar. A dona da Doce & Dança pede que a moça se desculpe pela fofoca que espalhou. Augusta chama Adalgisa para a conversa e o mal entendido é desfeito. A mulher misteriosa vai embora e passa por Raimundo, que estava na portaria. Ele suspeita e ainda tenta segui-la, mas a perde de vista. Ivan pede a mão de Mariana em casamento. As buscas por Zé continuam mas ninguém encontra o companheiro canino de Carlos. Lucia conta para Regina que deu o endereço da pensão para Cleber, mas teve sua vida ameaçada pelo ex-policial. A empresária garante sua segurança. Andrea recebe a ligação de um colega taxista. Ela fica sabendo que Zé foi atropelado. Cleber volta de viagem e vai até a sala de Regina. Ele leva algumas flores, mas a empresária não cede aos carinhos do ex-policial e afirma que ele tentou matar Maurício.

Resumo do Capítulo do dia 29/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2016

Capitulo 074 – Cleber assume que realmente tentou matar Maurício. Carlos recebe uma ligação de Andrea e fica sabendo sobre o atropelamento de Zé. Cleber tenta justificar sua atitude e se coloca no mesmo nível de Regina. Ele conta que viu Maurício conversando com Francisco e acabou agindo sem pensar. A empresária pede um tempo para refletir. Cleber sai da sala e ameaça Lucia dizendo que jamais esquecerá a traição. Fátima fica entediada com as lições sobre futebol, dadas por Edmilson. Ele fala sobre a possibilidade de surgir um jogador talentoso no Cariocas, já que a venda de seu passe pode valer milhões. Fátima se anima. Cacau começa a se sentir incomodada com o ciúme excessivo de Daniel. Belmiro conversa com sua neta e afirma que o casal deve resolver a situação. Divina diz a seu filho que suas atitudes podem acabar afastando a filha de Fátima. Angustiado, Francisco conta para Rita que seu filho pode ser portador da síndrome de down e que Patrícia deseja abortá-lo. Carlos vai até a Suípa, atendendo a um chamado para buscar Zé. Ele fica assustado com a quantidade de animais abandonados. Em seguida, ele é levado até a enfermaria. Carlos fica feliz ao encontrar seu companheiro. O milionário fica sabendo que Fifi ficou ao lado de Zé o tempo todo. Carlos leva os dois para casa. Ivan e Ernesto voltam para o Rio. Margarida sai para trabalhar no restaurante. Enquanto isso, Elton chama uma mulher para a casa da namorada e aproveita o tempo que possuem a sós. Carlos chega em sua casa com Zé. Todos comemoram. O dono de Fifi chega para buscar sua cadelinha. Zizi conversa com Augusta e afirma acreditar que Adalberto pode mudar. Regina suborna um ex-morador do prédio invadido. Francisco vai até a construtora para conversar com a empresária e encontra seu ex-vizinho saindo da sala de Regina.

Resumo do Capítulo do dia 30/12/2016 da Novela Vidas em Jogo – Sexta-feira, 30 de Dezembro de 2016

Capitulo 075 – Regina afirma que o ex-morador de seu prédio foi até a construtora apenas para receber uma indenização. Francisco decide conversar com a empresária sobre seu filho. Os dois decidem se unir para impedir que Patrícia faça o aborto. Adalberto vai até a confeitaria e Rita se assusta com sua presença. O ex-mecânico afirma que precisa do perdão de todos para que Zizi o aceite novamente. Ninguém atende ao pedido de Adalberto. Cleber aborda Maurício e os dois trocam ameaças. A pedido de Ivan, Ernesto liga para Severino e pede que a ala japonesa do restaurante seja reservada para a turma do bolão. O malandro deseja descobrir como pode resgatar sua parte do prêmio. Mariana liga para Ivan e afirma que Cleber lhe contou tudo sobre o prêmio milionário. Furiosa com a mentira dita pelo malandro, ela termina o relacionamento e desliga o telefone. Severino conversa com Margarida e fala sobre a reserva do restaurante. Angustiada, ela diz para seu sócio que precisa lhe contar algo. Severino afirma saber que Divina mantém um caso com Ernesto. A milionária fica surpresa. Ele conta que contratou o carroceiro para perseguir a sua esposa propositalmente. O objetivo era causar um desentendimento entre os dois. Severino espera que seu casamento possa ser recuperado e, por isso, pede que Margarida não comente nada com outras pessoas. Regina conversa com Maurício e diz que não acreditará em ninguém até que saia o resultado da investigação da explosão do veleiro. O advogado sai da sala da empresária e pede que Lucia o ajude, prestando depoimento à polícia. Temendo uma possível vingança de Cleber, ela se nega a ajudar. Em uma conversa com Ernesto, Ivan revela que não cumprirá sua missão no pacto. Ele afirma que conseguirá a outra parte que lhe pertence de qualquer jeito. Regina caminha, à noite, na direção de seu carro. Cleber se aproxima de seu veículo. A empresária acha que se trata de outro sequestro romântico, mas o ex-policial aponta sua arma para Regina e a ameaça.